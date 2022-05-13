美國國務院官網在5月5日更新了「美台關係」的現況說明，其中移除了原先在2018年舊有版本中「不支持台獨」以及「台灣是中國的一部分」等文字。由於國務院在新版文字上太凸顯「美台關係」的描述，好像已超越現實上「非官方關係」，導致外界開始質疑現行的「美台關係」是否已反映了「中美關係」的可能變質。

有些專家認為，這些內容更新或有美國對台政策的一些改變。譬如，哈佛費正清中心博士後的Lev Nachman在5月11日接受德國之聲訪問時表示，美國國務院更新的內容可被視為台美關係的正面變化，顯示美國對台政策現有內容的優先次序轉變，以及美國以更清晰的方式呈現對台政策。

不過對台灣民眾來說，應更關注的是大陸的反應。對此，前外交部長程建人指出，文字有些調整不令人意外，重要的是美國仍遵循「一中政策」，並未跨越紅線。政大國關中心研究員嚴震生也表示，新版移除「美國不支持台獨」這句話，不代表支持。

可是問題還是來啦，雖然中國大陸以外的人士都樂觀地表達說，這不會導致北京太大的反彈。但「解題」畢竟仍須看清「題解」，即使出題老師說「沒事」，也得看看當事人怎麼反應。首先，是復旦大學美國研究中心副主任信強5月9日對《環球時報》表示：美國政策表述上的變化體現了華盛頓對台政策的調整，刪除「不支持台獨」是一次大倒退，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。

其次，中國外交部的反應比較保守，在5月11日的記者會上發言人沒有主動批判美國國務院官網對「美台關係」的現況更新。倒是有大陸媒體在事前曾主動提到中國外交部有過表示，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎；所謂《台灣關係法》也好，對台「六項保證」也罷，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。

另一個問題可能會困擾所有關注中美關係未來發展的各方，就是美國國務院發言人普萊斯在官網更新之後，直至5月10日才表示：新版文字反映台美「堅若磐石」的非官方關係，僅是更新一份「參考資料」（Fact Sheet）。但政策未變，北京不應借題發揮。這裡所說「政策未變」，是否屬真？

如果說，美國國務院是「定期」更新與各國和地區關係的現況，而今年官網中「美台關係」新的版本修正只是更側重美台關係現況，那「政策未變」還說得過去。但此次新內容中並未援引美中三公報內涵，加上「台灣是中國的一部分」與「美國不支持台灣獨立」等字句都已刪除，美方也明確定義一個中國政策是以「《台灣關係法》、美中三公報與對台六項保證」為指引。當這麼重要的內容都被刪除或修正，還可說是「政策未變」嗎？

美聯社資深記者Matthew Lee在5月10日記者會上一句追問，挑出了問題核心。他說：「只要牽涉到台灣，就算是多一個逗點都能引起中方關注，北京都會不開心。」因此他質疑，既然政策未變，為何有更新必要，且為何現在更新？

或許，5月12日在美國國務院例行簡報會上，普萊斯重申美國對台政策不變，並仍致力謹守基於「《台灣關係法》、美中三公報與六項保證」的長年「一中政策」，這已說明美國對華政策應是沒變。而美國白宮印太事務協調官坎貝爾更在前一日出席美國和平研究所（USIP）一場研討會上強烈回應說：「我們的政策沒有改變，並保持一致。」這是否意味美方「不支持台獨」？他也指出，「這是正確的，這是美國長期立場，一中政策仍發揮作用。」（作者為澳門理工大學名譽教授）