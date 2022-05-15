向來扮演「救火隊」的醫福會執行長王必勝又出手了，在蔡總統一聲令下，短短1天就在北北基桃設立9處大型篩檢站，據媒體報導，還不忘酸雙北市府叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。王必勝日前才說在邁向解封關鍵時刻要「少說話多實做」，顯然自打嘴巴。

本土疫情爆發，中央與地方為了防疫政策互槓，中央疫情指揮中心慢半拍的作法，不僅被雙北首長猛攻，連蔡總統都忍不住兩度出手，先是要求不要局限快篩實名制，後則要求迅速成立大型篩檢站，就是擔憂民怨沸騰，後果難以收拾。

蔡總統的話果真有效，超商通路立刻賣起快篩劑，1劑180元比實名制貴，當然乏人問津，化解外界「一劑難求」的質疑；大型篩檢站也在王必勝出馬下，1天就把難題解決了，但當柯文哲、侯友宜之前不斷地對快篩陽和給藥等問題喊破喉嚨時，指揮中心除了駁斥還是駁斥。

尤其柯、侯要陳到基層走走，陳時中才想到該移動尊駕到雙北醫院走走，結果到台北榮總視察遭民眾嗆下台時，陳卻說「疫情期間大家心情可能不是這麼平靜，過去就好」。

的確，疫情高峰終究會過去，但因防疫作為慢半拍而枉死的生命，卻是每個家庭心中永遠的痛。政務官該做的事就是要保護國民生命財產安全，做不好就該下台，豈能對民怨視若無睹。

至於王必勝，過去一直扮演前進指揮所指揮官角色，對於成立篩檢站相當有經驗也獲得肯定，但這回王未先反省中央動作慢半拍，卻硬扯是地方政府平常沒和在地醫療體系「培養感情」，在抗疫關鍵時刻，操弄政治語言，把責任推給地方，顯然失了事務官分寸。