「遠離兩條線！」最近已經成親友間常用的問候語。蔡政府不斷鼓吹「與病毒共存」後，社會儼然接受病毒就在你我之間的現實；但看看最近不斷暴增的確診數及攀升的重症患者，蔡總統「重症求清零，有效管控輕症」的所謂「新台灣模式」顯然已破功，且證明台灣疫情管控失能，不但累崩一線醫護，更讓無辜生命付出代價。

台灣連日來單日新增確診數在8、9萬之譜，雖與衛福部預估520達10萬的確診數有落差，但其中可能含有「黑數」。究竟「黑數」是多少？基層勞工礙於工作，快篩「兩條線」後選擇隱而不發的人恐不在少數。若疊加黑數，每日確診數恐再增一到兩成。

令人遺憾的是，蔡政府防疫團隊高官似習於頭痛醫頭、腳痛醫腳，從初期採購疫苗、口罩的混亂，到重症患者需求的高壓氧設備、病床、醫護人力配置，再到「共存期」民間需要最多的快篩試劑，全都捉襟見肘，不是一床難求就是一劑難覓。

可悲的是，疫苗短少靠民間採購、捐贈才緩解，醫療第一線靠醫護人員心力交瘁硬撐才度過關難，快篩試劑靠民間專家及媒體大聲呼籲，才獲政府允諾降價及進口解禁。政府不當救火隊便罷，防疫還四處阻撓設限，最後還在蔡總統就任6周年之際自吹自擂說防疫是政府的功蹟。說句難聽的話，若這是要臉，全世界還真沒什麼不要臉的。

民進黨政府把「共存」視為與西方看齊，殊不知準備不足的結果就是，還沒與病毒「共存」就先「共亡」，誠如前國健署署長邱淑媞所言，「放太快」導致重症個案多。

20日中重症患者高達237人，今年累計已逾2000人，而輕症患者月底恐還不到高峰值。試問蔡總統，說好的「重症清零」去哪兒了？真是將帥無能，累死三軍啊！