5月31日上午高雄岡山發生一起AT-3教練機墜毀事件，年僅23歲的空軍官校少尉飛官徐大鈞不幸殉職。蔡總統對此深感哀慟不捨，並指示國防部徹底釐清事故原因。

今年1月F-16V戰機在嘉義外海墜海，28歲上尉飛官陳奕殉職；3月台東志航基地一架幻象2000單座戰機墜海，幸好飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生後被救起，人員平安。今年還未過半，就已出現了3起軍機墜機事件，令人難過，更令人憤慨。

蔡英文執政以來，國軍失事率創歷任總統之最，其中，空軍就已發生了10次墜機，造成重大傷亡，死亡人員包括在2020年1月2日墜毀於新北烏來山區的空軍UH-60M黑鷹直升機上的國防部參謀總長沈一鳴上將。

這些優秀的飛官壯志未酬、英年早逝，不但是國家的重大損失，更是親人好友心中永恆的慟。每次出事，蔡英文的SOP就是全力搜救、協助家屬、調查事故、全面改革。但這些形同紙上談兵，沒有實際的作用。

正所謂「今天公祭、明天忘記」，一次又一次且頻率越來越高的軍中事故，證明政府對國軍安全的保障根本就沒有落實。立法院今年1月三讀通過2373億元的《海空戰力提升計畫採購特別預算》。政府要錢，人民就給錢，但是投入如此龐大的財力，為什麼國軍還是一再發生各種意外事故？

「很多飛官走了」，作為三軍統帥的蔡英文對得起這些為保護家園辛苦付出的國軍？對得起人民託付嗎？這樣的領導人，真的有能力帶領台灣應對國安的挑戰嗎？