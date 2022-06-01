蘇貞昌這次踢到鐵板了。原本想拿藝人郭彥均日前一篇「很多孩子走了」的貼文「殺雞儆猴」、替蔡政府「樹立政府形象」，順便展現一下行政院長的官威，沒想到卻正好踩到民眾此時對蔡政府最為不滿的防疫表現，惹來沸騰民怨。甚至還讓這把火直接燒到了總統蔡英文的身上。就在蘇貞昌雷厲風行地說要嚴格法辦郭彥均之後不久，大批憤怒的民眾就跑到蔡英文的臉書留言，質疑難道政府真的覺得走的孩子不夠多嗎？蔡政府此時不好好檢討自己的防疫作為是否有問題，反而追著一個藝人打，簡直是本末倒置。

蘇貞昌這個行政院長當得悶，是從疫情一開始就悶到現在的事。畢竟國家內政這段時間的重點都是防疫，而權責上要負責防疫這一塊的是指揮官陳時中，跟黨務、選舉相關或是更重大的國務施政方針，又要由總統蔡英文親自決定，蘇貞昌不上不下地就只是掛了一個行政院長的頭銜。行政部門要有其他的政策或措施，也只能圍繞著指揮中心提出的相關指導原則進行，蘇貞昌的功能基本上也就跟蔡政府的發言人差不多，只能在最後出來對著媒體信心喊話，順道再順著蔡英文的話做一點大內宣、打壓一下在野勢力。

蘇貞昌就是因為悶太久，又覺得自己身為行政院長好像應該做點什麼事，才會在郭彥均貼文才剛發出來沒多久，就急著放話叫檢調一定要辦。若沒有這麼急著把郭彥均抓出來罵，可能還沒這麼多人知道郭彥均發了這一篇文。就因為蘇貞昌這麼見獵心喜地針對郭彥均，反而引來舉國上下的關注，並迅速在已經悶燒的民怨上火上澆油。就算後來蘇貞昌見苗頭不對，轉而說他們要查的是有沒有特定團體在背後操弄假訊息；刑事調查局也表示，目前沒有要約談郭彥均的相關規劃，但早已沸騰的輿論又怎會如此輕易被平息。

口口聲聲叫在野勢力不要什麼事情都泛政治化的執政黨，是不是也該看一下自家官員現在都在做些什麼事？蔡政府上下現在的態度到底是防疫優先還是政治掛帥，從蔡英文與蘇貞昌和陳時中兩人之間的互動來看，也已是非常明顯。蘇貞昌就是一個勁地只能跟著蔡英文的意思走，原本想用郭彥均邀功卻弄巧成拙。而本來是蔡英文愛將的陳時中，也因為本土疫情控制失當，連帶影響年底選情，所以重視政權與黨務勝過一切的蔡英文，才會在今年母親節之後自己跳下來主持大局。

蔡英文現在不管是要調度中央與地方的防疫資源，還是想要視察前線通通不再透過陳時中，全部自己來，而且這陣子蔡英文還大有拉攏台北市白色力量的態勢。反正只要台北市有藍白兩位候選人出馬，綠營就很有機會坐收漁翁之利，陳時中自己出不出來表現、造勢，好像也不重要。更有甚者，只要蔡英文自己佈好台北市的局，到時候是不是真的需要派陳時中出來選都不一定。從上到下都在算計政治利益，叫民眾怎能不生氣？（作者為口譯工作者）

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