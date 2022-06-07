一如半個月前，立委質詢勞動部長「如何達成蔡總統所提基本工資3萬元之夢想」時，外界所預期的「明年基本工資可望調升」。本周一蔡總統便表示，政府的確有計畫希望每年都能調高。這看似協助民眾因應物價上漲的舉動，若加上選舉年、政績，以及有3/4的受雇者月薪高於3萬元等元素觀察，其心態就昭然若揭了。

對此民進黨立委洪申翰認為，蔡政府逐年提高基本工資，過去幾年都在做，並非選舉年才做。既然如此，已全面執政6年的蔡總統，為什麼仍無法兌現「最低工資法」的競選承諾？何況在野黨也支持該法。

主計總處公布的2021年人力運用調查顯示，扣除部分工時，每月經常性薪資低於3萬元者有212.8萬人，占全體受雇者的24.13%。可知有3/4以上的勞工早不受調整基本工資所影響，那麼當局幹嘛要每年大張旗鼓地召集勞資政學代表審議基本工資？歸根究柢仍是低薪難解，只得年年藉機宣示立場。

因為受惠於基本工資的勞工，除了製造業移工與在機構工作的外籍看護外，主要是打工族，約42萬人左右。只要針對這群人加薪，就能達到紓解低薪的效果，比起推動減稅獎勵企業加薪，是不是容易許多？

再者，今日若要達成蔡總統的夢想，讓每個人起碼月薪3萬元。以目前的基本工資25250元來看，今明兩年平均1年得增加2375元，漲幅超過1成，才能達標。如果以法制化後的「最低工資法」來審議，按照公式計算，絕難完成任務。不如用喊價的方式，經過討價還價，即便失利，仍能凸顯當局賣力盡責的一面，這在選舉年當然可以拿來說嘴。

台灣當前的職場現況，既有需要紓困的內需服務業，也有外銷暢旺的電子科技業，因此行業別不同徵才薪資差距也極大。報載缺工行業，甚至得開出年薪百萬，才能找到有證照的工程師。然而教改30年來，需要實驗室與實作的理工科系由於設置成本高，始終未能隨著開放大學設置而增加，使得我國整體人力資本架構偏重人文社會學院，而讓勞動力市場呈現供需不平之現象。對於供過於求者來說，要加薪談何容易。

於是蔡政府只能在調漲基本工資上做文章，儘管要改革人力資本投資策略並非易事，且需較長的時間才能看到成果，但籲請政府當局仍應配合產業發展趨勢，如果金融科技、人工智能、5G都是未來的重點產業，那麼就可以考慮設置學士後資訊系，讓有興趣的人文社會科系學生攻讀，為自己的職業生涯加分。否則政府年年靠著提高基本工資，掩飾無力改變低薪現況的事實，也不是辦法，對吧！

（作者為國家政策研究基金會研究員）