中國人特別喜歡當官，這是一個非常有趣的現象。古人云：「學而優則仕」，讀書人的最高成就彷彿是魚躍龍門，才能光宗耀祖。

在台灣，有一群不承認自己是炎黃子孫的「未知品種」，卻比中國人更愛當官，而且當了官以後，個個變得獐頭鼠目，奴顏犬尾。

這一群人，族繁不及備載，在此僅列舉一二。

衛福部長陳時中，說話反反覆覆，為人陰陰陽陽，既不懂廉恥為何物，更不懂負責為何意。當初信誓旦旦保證「抗議美豬不成就下台」，一轉身卻要國人「帶頭吃美豬」，然後再說自己「有三高不適合吃」；當初發公文要求地方政府盡速將新冠確診大體火化，一遇質疑馬上否認沒有規定遺體要24小時內火化。這樣的官不但沒有出息，不僅毫無誠信可言，更是言語輕薄之徒，正坐實了這等人當好官靠運氣，當仁醫靠演技，除了會逢迎媚和，仰體上意，要說他虛偽做作，也真是可憐了作為一個人的基本價值，要說他無能平庸，更是高估了作為一個人的基本智商。

農委會主委陳吉仲，在國民黨執政時，參與農運反美牛美豬，意氣風發，時不時以學者之姿，引經據典，來說明進口美豬美牛對台灣農業以及食安的危害。一旦當了民進黨的官之後，對主子唯唯諾諾，使命必達。短短幾年的時間，可以超越時空打臉自己，從「打死也要擋」，到「感動與感激」，要說他只是個小人，只怕是壞了古人造字的美意，要說他是隻奴犬，更是難為了那些單純可愛的毛孩。

至於那些派駐在海外樂園的「雙謝」，智商堪慮的「二王」，賣黨求榮的「范婦」，要提筆評論他們，都怕會髒了墨水。反正一言以蔽之，這些人就是既無人格，更無人品，正是朋比而為奸，同流共污之。

這些喜歡當官的人，沒當官以前或許都人模人樣，一旦當官以後，個個都變成無恥鼠輩。也不知是權力的春藥讓人吃了變成一頭「政治的種豬」，還是政治的迷幻藥讓人吃了變成一隻「權力的奴犬」。總之，每個人要進入政治這個大染缸之前，都要檢視一下自己的基因序列，如果有軟骨媚顏的DNA，日後恐有變節突變之虞的，那麼最好不要從政，以免禍害蒼生，遺臭萬年。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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