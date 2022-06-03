好萊塢巨星強尼戴普與前妻安柏赫德，因互爆家暴所衍生的毀謗世紀官司，過程全都被直播放送出去，輿論一面倒向強尼戴普，最終判決獲得勝利，擺脫背負6年家暴男污名，有網友聯想到王力宏離婚案，提問若有一天王力宏是否也會和強尼戴普一樣，引起網友熱議。

原PO發問蕾神跟安柏赫德的官司誰有看頭。(圖 PTT 部分截圖)

有鄉民在PTT提問，強尼戴普和安柏赫德官司，是否跟王力宏跟李靚蕾一樣？只見內容寫道：「台灣蕾神大將猛斬台男，宏宏被猛噴有暴力傾向、在外偷吃，引來一堆SJW (社會正義戰士)噴是渣男」，更不忘嘲諷「心中的日月光變成應召站，跟當年的強尼戴普一樣只能吃屎」。

原PO認為，王力宏和李靚蕾存在古怪之處，「蕾神也沒壓倒性勝利，被律師噴藐視法庭，現在兩個人都在台灣，可惜台灣法院沒有直播不然這兩個一定很有戲」，並說等到李靚蕾離婚官司勝訴，「無稅入帳十億以上應該跑不掉，未來再開個Podcast說自己的女權小故事」狂酸李靚蕾根本是「台版安柏赫德」。

不過原PO也說王力宏肯定不好欺負，「以他的財力跟人脈要來搞個宏神之鎚大反擊，變成台灣版的強尼戴普也不無可能」。其他鄉民看完文章後，也提出看法「台灣沒有直播實在是太可惜」、「不然那幾天新聞應該會很好看」、「未審先判男方說實在也不公平就是」、「蕾神不知道這次會不會跟安柏一樣下神壇」。