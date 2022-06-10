中國國民黨主席朱立倫6月赴美訪問，其中有一項行程相當引發兩岸關注的，是6日他在美國智庫布魯金斯研究院發表了以「台灣未來方向」為題的演說，向美國政學界說明國民黨政策走向與美台關係。

朱立倫在演說中有提到二點是與國民黨及兩岸關係有關的：一是強調國民黨是親美、而不是親中的政黨；另一是他稱「九二共識」是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），是一種「創造性模糊」。這樣一種「政黨政治立場」的清晰說明，特別是在「客訪地區」的美國予以釋出，確會引發北京與台北的共同關注。

首先，朱立倫表示國民黨的屬性是親美，也強調國民黨是親美政黨，要求外界不要給國民黨貼上親中標籤，這種相當直接的陳述，加上他再指出「台灣是中國的歷史恥辱，卻是美國的蘇伊士運河」，會在訪美的客場上毫不保留地說出，恐怕對北京來說，這些話是極具挑戰性的。朱主席有沒有思考到，即使對美國來說，可能認為這些話只是訪客的客套表態，並沒有特別聽到心裡，但話隔了太平洋傳到另端北京的耳裡，可能就有一種覺得「拉倒就算」的攤牌效應。

因此在朱立倫還沒回台之前，國台辦發言人馬曉光在3天後，即6月9日才作出回應，表示有它衡量所在。馬說：「兩岸事不需假手外人，同時希望台灣致力發展兩岸關係、台海和平穩定的政黨，要保持頭腦清醒，放遠眼光並站在歷史正確的一邊。」證之對朱的反彈已不再保留。而《環球時報》評論員胡錫進更是直接回應，說他相信朱的話傳到中國這邊，會讓很多人聽著刺耳，很不舒服。他痛批，朱立倫這樣的公開表態，「顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱」。進而他並警告，如果放棄一個中國，最終將無法立足於兩岸。

其次，朱立倫再在兩岸關係的論述上用了一句「九二共識」是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，並加了一段結論說：「在沒有更好的方案以前，還是用這樣的方式持續交流」。這句話別說絕對會引發北京涉台系統跳腳，即使熟悉兩岸關係發展的學者聽後都會訝異：一個作為國民黨的黨主席，怎會脫口而出這樣輕率定案的談話？先別說「『九二共識』」竟然是『沒有共識的共識』」，這句話今後將使國民黨無法自圓其說，自上個世紀90年代迄今，國民黨就是運用「九二共識」這4個字與對岸簽署了多項協議；而且目前兩岸之間的聯繫管道之所以中斷，正是因為民進黨當局不再承認「九二共識」。朱立倫若認為「九二共識」是「沒有共識的共識」，可能也就斷了該黨若在2024年贏回政權，自認為也可贏回兩岸重建聯繫管道的希望。

儘管朱在6月8日再受訪時說，九二會談後的共識基本精神就是求同尊異或存異，國民黨仍會秉持這樣的基本態度做兩岸交流。但作者深信，北京稍後就會表達：如果九二共識有變，共產黨也不會恢復兩岸之間的正常交流。實際上，國台辦馬曉光也說明了，「九二共識」不容任意扭曲。他希望台灣任何致力發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨，在涉及大是大非問題上，要站在歷史正確一邊，而不是相反。

因此，就作者的看法而言，朱主席此趟美國之行並不見得會達成他原先訪美的目標，甚至可能還相反的，他的「親美貶中」路線可能會意外觸動了黨內已在醞釀的抗爭，甚至影響到他在2024年的黨內提名作業。這到底是得或是失？（作者為澳門理工大學名譽教授）