央行今(16)日公布升息半碼(0.125%)，由於美國聯準會一次升3碼，市場預期今日央行至少升1碼，未料只升半碼低於市場預期。台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，央行升息是以抑制通膨為前提，連續升息也反應目前台灣經濟還在健康成長階段，以今年來說，根據主計總處的最新預測，2022年的經濟成長率預估仍達3.91%，為近10年來第三高，因此國內的經濟除了疫情影響內需必須積極解決外，基本面不差，且本次央行沒有祭出第五波信用管制，顯示先前的政策在市場發酵，預估後續房市將呈現「量縮價緩漲」趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房市將出現三大變化。第一，交易量能收斂：接連升息不僅消費者購屋會猶豫，業者推案速度規模也可能放緩，在買賣雙方皆採保守策略下，房市之後的供給量與交易量，估計將雙雙縮水。第二，購屋發展兩極：為避免負擔過重，首購族傾向下修購屋預算，使低總價小宅物件市場性提升，購買力強的高資產族，基於抗通膨目的仍持現金進軍高總價豪宅，因此市場消費朝兩極化發展。第三，居家裝修精簡，裝潢、修繕費用漲價，裝修貸款的利率亦同步提高，加上升息導致遭預算排擠，故購屋後的居家裝修、家具將趨於精簡。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，央行面對全球通膨升息勢在必行，惟同時考量經濟，分寸拿捏上著實兩難，不過近期台幣走弱，也確實看得出央行透過多種工具調整經濟與通膨的彈性，至於房市調控維持現狀不僅是拜金檢與近期房市走軟之賜，也意味著為日後調控房市留下伏筆。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡說，政府打炒房預期可打量又打價，交易量的部分，觀察近幾個月六都的買賣移轉棟數跟去年同期相比，已有量縮的趨勢，央行3月升息後又遇上疫情擴散，買氣明顯收斂，進入升息循環勢必大幅提高購屋負擔，促使投資買盤撤離市場，自用買方的購屋思慮期將拉長，故房屋去化速度將減緩，不過在打價格的部分，營建工料雙漲導致新案價格不易下降，且建商融資條件被限縮，推案量將會調控，若交易量緊縮，房價也難以反應出走勢。