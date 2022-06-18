陳時中之前保證確診總致死率不要超過千分之一，然而今年1月1日以來到這週6月16日確診累計死亡已達到4015人，總致死率總計為0.13%，正式攻破民進黨當初設定的防線。難怪被民眾質疑，死亡在官員眼裡只是一堆冷冰冰的數字？

回看一開始公衛專家陳建仁高舉與病毒共存說，「Omicron來以前，死亡率是5%，可是從今年1月1日以後，到現在死亡率是萬分之三，Omicron實際上它的致死率，是一個很低的病毒。」接著，疫情防控指揮中心指揮官陳時中則回應說，「剛開始的時候當然相關致死率，我們大概是萬分之三到萬分之四，現在應該是萬分之六，那我們希望不要超過千分之一。」

現在確診總致死率已過標！暴露疫情嚴峻至此，每一個確診數，都造成家人悲痛，民進黨難道還在糾結「很多孩子走了」是多少才算多？就目前冰冷的總致死率來推估，恐年底前至少死亡人數將達到七千到一萬人次，民進黨怎能抱持著自滿，令人不禁想問，真的有把人命當回事嗎？

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