陳建仁喊陳時中當北市長「綽綽有餘」 蘇貞昌這樣說

前副總統陳建仁昨(23日)接受專訪表示，衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選。對此，行政院長蘇貞昌今(24日)回應，陳時中擔任指揮官2年多來盡心盡力、夜以繼日，面對各方壓力都應對良好、勞苦功高。但對於蘇的回答，不少網友直言根本「答非所問」。

今媒體詢問「這樣是否暗示陳要出戰首都？是否支持部長請辭參選？」蘇貞昌回應，陳時中擔任指揮官2年多來盡心盡力、夜以繼日，看到他不但做非常好的指揮、調度等方面，同時面對各方壓力都應對良好、勞苦功高，我們台灣疫情確實已經從高原期慢慢下降，現在還是不能掉以輕心，還請大家該打疫苗都趕快打好打滿，連小小朋友（0至5歲）的疫苗都準備充足，請爸爸媽媽們讓小朋友能接種疫苗者盡快接種。

對此有不少網友在《中時新聞網》相關報導影片底下留言，多數表達不認同蘇的看法。有人說「不是啊，記者不是問要不要參選，根本答非所問」、「防疫要專心，不要想選舉的事」、「所以這回答怎麼好像跟問題沒有什麼關係」、「來選看看，看看人民會不會用選票教訓」、「選不選上有差嗎，當年某人沒選上就變行政院長了」。