年底九合一選舉最受矚目的是台北市長選情，目前情勢看來，台北市長選戰出現「三腳督」已是勢所必然，最終是否會出現「棄保」效應，引發外界高度關注。

儘管目前只有國民黨明確推出立委蔣萬安參選，但民進黨和民眾黨的人選其實早已呼之欲出。衛福部長兼中央疫情指揮官陳時中代表民進黨決戰首都，應該沒有懸念，民眾黨則可望由台北市副市長黃珊珊出線。

如果台北市長候選人確實是這3個人，關心藍軍選情的人認為，出身新黨和親民黨的黃珊珊，政黨屬性和蔣萬安比較接近，因此有兩種憂慮，一是隨著選情愈趨緊繃，黃珊珊很可能擠壓到蔣萬安的票源，讓陳時中坐收漁翁之利。前台北市長郝龍斌就稱，如果黃珊珊拿到2成的票，就形同保送民進黨了。

其二則是擔心如果黃珊珊的聲勢不斷提高，而蔣萬安無法拉開領先幅度，投票時甚至可能出現「棄蔣保黃」的結果。蔣萬安顯然也頗忌憚黃，因此沒少批評過黃珊珊；他和支持者希望看到的是藍軍大集合下的「棄黃保蔣」。

然而，黃珊珊真的是「類藍軍」嗎？2016年參選立委時獲得民進黨禮讓，外界記憶猶深，今年5月，黃珊珊陪同總統蔡英文視察北榮的鏡頭，更令不少人嗅到層峰相挺的政治味。

最新民調顯示，陳時中為3人之末。如果陳時中的支持度一直拉不起來，不排除他有可能步上姚文智的後塵，成為被泛綠、淺綠棄保的對象。

台北市長大戰究竟會棄誰、保誰？精彩好戲熱鬧上演，相信市民會做出明智的選擇。