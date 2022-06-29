台北市副市長黃珊珊舉辦「感恩餐會」，宴請所有市府首長、市政顧問與發言人團隊，黃在席間勉勵大家繼續戴鋼盔向前衝。據傳，黃珊珊最快可能在8月底、9月初請辭投入選舉。對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，他沒辦法替黃珊珊回答，但他都跟黃珊珊說做好每天工作，成績可以被人家看見，也是選舉的方式。

柯文哲指出，候選人要有主體性，黃珊珊也許在嘗試一種跟過去傳統不同的選舉方式，沒辦法替黃回答，但他覺得還是滿危險的；過去選台北市長要準備好幾億元，他上次只請假半個月，就花六千萬，台灣選舉費用太高，是政治敗壞很重要原因。

針對前台北市長郝龍斌稱，台北市長選舉「三腳督」，如果黃珊珊能拿到20％的選票，那大概就是民進黨當選。柯文哲回應，打選戰還是要有志氣一點，常常幻想人家會不會棄保，不如靠自己努力爭取台北市民認同比較重要。

柯文哲暗酸，「像我這樣的政一代，天下是靠自己打下來，等到政四代，還是要有志氣一點。」