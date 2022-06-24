今年1月1日至6月23日本土病例分析圖。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今天公布，截至6月23日，國內共有345萬8910例本土個案，其中5116人死亡，致死率為0.15％。相較之下，長照機構住民致死率為2.2％，遠高於致死率。指揮中心醫療應變組富組長羅一鈞說明，長照機構住民絕大多數是高齡長者，平均年齡為80多歲，致死率為2.47％，和機構致死率2.2％相當。

長照機構住民確診人數漸增，根據指揮中心統計，全台已逾3萬人染疫，致死率為2.2％。羅一鈞表示，相較於其他國家長照機構致死率，如英國5.5％、香港6.9％，但由於他們疫情發生的時間點較早，當時投藥和疫苗接種情形和現在不同，比較基礎上有差異。

外界認為長照機構住民致死率2.2％遠高於全國平均，羅一鈞認為，由於機構住民絕大多數是高齡長者，不太適合用全年齡層來相比，尤其全國染疫人口集中在20到50多歲，可能沒有慢性病等高風險因子，死亡可能性低很多，各年齡層致死率以70歲以上族群較高。