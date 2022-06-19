拍畢業作品，疫情管控、演員也難找，超支了兩三萬

王二｜北京電影學院，製片與市場專業，大四，目前在某影視公司實習

二三月份封校之後，為了拍畢業作品，我就從學校搬出來住了。

我拍攝的主要場景本來設計在北京通州的一個地下室裡。為了省錢，我打算直接住在這個地下室，於是跟中介訂好了，第二天來交錢。沒想到只隔了幾個小時，這個房子就被定出去了——二房東出租給了某外賣公司的站長。

我突然懵了，沒有地方住，拍片的場景也找不到了。我就開始住在青旅，每天在網上找新的地下室。房子很難找，過了幾天我終於找到一個不那麼合適的備用拍攝地，準備租下來先把片子拍了。

後來想想覺得不甘心，大學四年就拍這麼一個東西還是別委屈了，因為拍攝空間真的很重要。然後我就打電話給那個外賣的站長，請他能不能把地下室讓給我。他沒答應，我就親自上門拜訪，到了看見那裡已經住滿了騎手。

我很不好意思地跟他說，能不能我付給他們住宿的費用，他們把這間地下室騰給我拍三天時間，完事再搬回來。站長答應了，但是給我開價三千（人民幣，下同），這個30平米的地下室當時我準備租的時候才兩千一個月。沒辦法，我還是把房子租下來了三天，拍了畢業作品，也拍了一個偽紀錄片去記錄這件事。

各地疫情管控，演員也很難找，導致拍片成本就更高了，我的片子超支了大概兩三萬。有的拍攝場地可能封控中用不了，有的鏡頭還需要等著補拍，比如我有一個鏡頭在燕郊潮白河，趕上三月粉燕郊封城，有巡邏隊來不讓；我有的演員也隔離在上海，要等ta回來之後，湊夠了錢再開機。

我去年也加入了考研大軍，那一年搞電影的也都往國內卷，導致我們當時的考藝術的國家線上升了16分，我報考的學校專業也大幅縮招，以前一年招25個人，今年就招了4個人。

回看大學生活，已經和學長學姐們講的電影學院那種寬鬆的實踐氛圍不太一樣。疫情之後，學校管控比較嚴格，有出行限制，每次進出都要報批，出去實習、跟組、接活之類的就很麻煩。老師跟我們上課的時候會講他們當年在北電上課的時候是什麼樣的，就是有很自由的創作氛圍，下完課喝酒，邊喝邊聊劇本，感覺是很快樂的。

疫情這兩三年，電影行業快要死了。拍完我的畢業作品，吃殺青飯的時候，大家也說，電影夢就到這了，該搬磚的搬磚，該回歸現實的回歸現實，這條路基本就到這了。

但我想我第一份工作還是希望能和電影相關，就是想嘗試一下，不行再轉行。我現在在一家影視公司做劇本策劃的實習，每天往返通勤兩個小時，住在兩千一個月的單間裡，實習工資也很低，遠遠負擔不了日常開銷。但還是想先熬一熬，雖然賺的少點，但也能學習，就當上課了。

（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之六）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）