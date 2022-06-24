疫情雖然逐漸趨緩，但每天仍有5萬人確診，醫療人員仍須照顧許多確診者，人力相當吃緊，許多護理科的學生也被安排到醫院實習，來補足醫療人力，但卻有實習的學生反應，到醫院實習常會遇到確診的患者，學校卻一周只給一個N95口罩，他痛批，「難道基層醫護的命就不值錢嗎？」

實習是護生成為白醫天使的必經之路，但近年因疫情關係，學生仍需進入院內實習，北市一名就讀護理科的同學說，進入醫院實習是很好的經驗，但學校和醫院卻沒有重視實習生，由於我們還是學生，不屬於醫院的人員，都是由學校發放N95口罩。

護理科學生抱怨指出，疫情嚴峻時進入醫院時期，一定會接觸到確診者，但學校一周只發一片N95口罩，真的很困擾，避免染疫學生還要自掏腰包去買口罩，而學校寧可把錢花在其他地方，也沒有顧慮到學生的安全，讓大家覺得，基層醫護的命，從在學校階段，就不值錢嗎？

該名學生還指出，2020年疫情剛爆發，當時口罩短缺，學姊當時到醫院實習，口罩還要自掏腰包購買，雖然中央流行疫情指揮中心當時表示，實習生由醫院衡酌給予，但醫院認為學生不屬於醫療內部的工作人員，但當時的艦隊實習生卻能一天領一片口罩，讓學姊不禁感嘆，醫護的命不被國家重視。

此外，台灣護理學會也在今年疫情高峰階段，號召護理師加入防疫工作，但卻引發家長反彈批評，這根本是為了省勞健保費用，才會把念頭打到學生身上，不顧學生的安危。

不過，台灣護理學會也強調，實習生的工作，不會被要求執行超出能力範圍的工作，未具執照的在校生，可協助社區篩檢站和疫苗接種站指引與行政事務。

北市衛生局表示，須視醫療單位看學生是否為工作人員，一周只有發一片，也要看學生實習的天數N95確實是要當天拋棄，如果只發一個會比較少，而衛生局配發N95口罩，目前都是配發到醫療院所。