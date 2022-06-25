《婚顧女王》岩田剛典。（中影提供）

日本婚禮喜劇片《婚顧女王》找來篠原涼子、「EXILE放浪兄弟」岩田剛典、向井理等豪華卡司，描述由篠原涼子飾演的婚禮顧問，在婚禮上遇到各種荒謬且令人啼笑皆非的突發情況，她是如何排除困難、幫助新人完成人生最重要活動的故事。該片不僅是篠原涼子、岩田剛典繼影集《金魚妻》後再度共演，岩田剛典更不計形象搞怪演出，甚至背面全裸入鏡、尺度大放送，逗得篠原涼子直呼「拍片實在太有趣了，完全發自內心地大笑出聲」。

該片由擅長描寫現代感情關係、緊抓年輕世代心聲的日本新銳導演大九明子執導，帶著「想要製作歡樂祭典電影」的目標，找來身兼搞笑藝人、綜藝節目及編劇的笑點天才「笨蛋節奏」擔任編劇，聯手打造出充滿活力、笑料不斷的喜劇故事。這部原創的非典型婚禮喜劇，道出新人在「人生中最重要的日子」裡的真實心聲，寫實描繪令人啼笑皆非的親朋好友，以及在婚禮上的各種荒謬事件，絕對讓觀眾充滿共鳴，也深深吸引本片的眾多豪華卡司，紛紛答應演出本片。

曾7度獲得日劇學院賞最佳女主角、4度最佳女配角獎的女星篠原涼子，以她在日劇《派遣女王》中精明幹練、凡事親力親為的形象廣為人知，這次在片中，首度化身為「地表最強婚顧」，秉持著「絕對不說NO」的專業態度，認真處理好婚禮的每個細節，不料現場卻接二連三地出現各種意外，不僅來賓致詞時都想大秀一番，連新人父母也參一腳，讓婚禮進度延遲多達一個小時，面對種種混亂場面，篠原涼子只好發揮她深藏不漏的能力，挑戰拯救這場婚禮。

特別的是，該片找來曾獲電影旬報選為最佳新演員的年輕女星關水渚，來飾演天真爛漫的新娘一角。作為大九明子導演多年粉絲的她，直呼能接到演出邀約「簡直是夢想成真」，拍攝時相當興奮，她穿著如公主般夢幻婚紗的形象，被篠原涼子形容為「就像洋娃娃一樣可愛」。關水渚在片中大賣反差萌，每當她用一臉呆萌的表情，提出各種既天真、又不可理喻的要求時，可愛模樣就讓篠原涼子受不了，笑說「害我完全沒辦法拒絕她呀」，關水渚也成為片中不斷製造意外的問題新娘。

《婚顧女王》描述個性認真的新郎石川彰人（中村倫也飾）與開朗的新娘新田遙（關水渚飾），請來婚顧女王中越真帆（篠原涼子飾）替他們籌畫婚禮。沒想到在大婚當日一切開始失控，被迫剪接新人MV、接二連三的怪咖賓客熱情參與，挑戰著中越真帆解決難題的超能力，更沒料到接近尾聲前男友（岩田剛典飾）及謎樣男子（向井理飾）擅闖婚禮。無法對新人說NO的婚顧女王，該如何幫助新郎順利把新娘娶回家呢？將於7月15日在台上映。