邱澤擔任筆電品牌大使。（粘耿豪攝）

邱澤擔任筆電品牌大使。（粘耿豪攝）

邱澤擔任筆電品牌大使。（粘耿豪攝）

邱澤15日擔任LG gram品牌大使，透露拍攝跨時1年多的新戲《零下一九七》昨天終於正式殺青，「去年3月開機拍了100天，遇到疫情三級警戒後停拍、回家等通知，今年3月復拍，又歷時100天」，人氣與事業都在顛峰狀態的他過去1年竟只拍了1部作品，被虧「幸好有結婚？」他也笑答：「對！」坦言過去1年交出的最大成績就是結婚。

與許瑋甯結婚半年，有100天都在台中劇組拍攝《零下一九七》，但被問起新婚生活，邱澤仍甜蜜表示：「感覺還是滿好的，雖然各自都有工作，她也拍了兩部戲，但都維繫得滿好的，平常也會視訊、通電話！」他最長曾經近兩星期沒休假，「平常我休息時會回台北，她休假也會去台中，不是到片場探班，就是一種⋯⋯回去時有個人等你回家的感覺。」

聊起結婚後的變化？邱澤直言「很幸福」，「就是當工作很苦很累，也會覺得心理有部分是被溫暖的。因為我們兩個都在這圈子工作，不用說太多都會知道狀況，也很常聊表演碰到的問題，或發現自己沒看見的部分，也常會一起看電影，聊如果是你或是我會是怎樣的表演方式。」被問敢挑老婆表演的缺點嗎？他先秒回「我不敢」接著強調：「不會，因為沒有缺點！」讓全場驚呼：「哇嗚！」

擔任筆電品牌大使的他坦言電腦、手機平常都有設密碼，會跟老婆共享密碼？他說：「這太私密了，我們沒有這念頭，也沒有想要看，會給對方自己的範圍與空間；不過她如果想要看我手機，可以趁我睡著拿起來對我的臉就好！」他也說平常會先下載想看的電影或沒時間看的賽車轉播到筆電，老婆也會陪他一起看賽車影片，「她慢慢有興趣了！」坦言對方一開始可能「有一點勉強」陪著他看。他也主動恭喜許瑋甯日前拿到世新大學傳管上海碩專班碩士，證明學習不只是10幾20歲時才能在學校進行的事，可惜當時他在台中拍戲沒能去參加畢業典禮。

被問有做人計畫嗎？他說隨緣，至於婚禮則要等接下來雙方工作吿一段落，「除了工作檔期、時間，也考量到疫情，因為場地不好借，人數多的聚會盡量避免，如果辦了婚禮，大家來現場都戴口罩⋯⋯？會有這層顧慮，所以再緩一緩，目前沒有時間表。」

許瑋甯日前因雜誌專訪內容被媒體轉載時出現「說謊」、「謊報年齡」標題，覺得訪問時聊起的口誤趣事被曲解而不開心，邱澤被問此事時表示，她是隨意分享，沒想到會變成這麼大的標題，會覺得下次是否還要如此侃侃而談，他有安慰對方其實沒那麼嚴重，就是一個小事件、訪問過程的小插曲。他也透露許瑋甯其實比較介意她的自創品牌、照片被盜用，「這件事比較影響她的心情」。

至於自己的地雷？他想了想後表示，「小時候很在意工作超時。後來又覺得，如果希望這作品圓滿，不然超一點也沒關係，但又會怕如果大家因此都覺得可以超時，那可能會變成惡性循環。還是要思考這環境該怎麼保護基層工作人員，因為如果受合約保護的演員工作時間到了繼續拍，那劇組的基層小朋友們也只能繼續工作，他們是否休息足夠？」至於新戲《零下一九七》費時1年多才殺青？他苦笑：「怎麼說也是順利殺青了！」