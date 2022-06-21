恩恩案11個錄音檔今被鏡周刊曝光，恩恩爸稍早聽完錄音檔後視訊接受媒體訪問，一度講到哽咽，質疑「新北衛生局的角色到底在幹嘛」，更直言這絕對是「官僚殺人」，反問難道新北市長侯友宜不用出面說明嗎？

恩恩爸稍早接受視訊聯訪時，被問到是否會覺得這是官僚殺人，他斬釘截鐵說：「絕對是。」並表示去請教過其他縣市的消防局做法，都是同步出車和聯絡衛生局，衛生局不會找不到人，絕對不會有新北市這種離譜至極的行為。

恩恩爸罕見砲轟：「一動等一動，消防局要出車還要等衛生局，衛生局你沒有24小時值班，把一般民眾的生命當作什麼東西啊，是阿貓阿狗嗎，你們處理的不是你們的家人，不是你們的小朋友，就可以用這麼輕忽的態度去對待小生命，聽到錄音檔的對話內容，感受不到他們的同理心，他們真的是太冷血了。」

恩恩爸質疑，整件事從頭到尾都是消防局在出面承擔，那衛生局的責任在哪，「整個聯繫都是電話、手抄，完全沒有電腦系統在指派，這叫什麼先進的防疫派遣中心嗎？這部分不需要討論嗎？太過分了！衛生局為什麼要讓基層消防弟兄受那麼多委屈？」

恩恩爸直言：「陳潤秋局長你的衛生局在幹什麼？侯友宜市長你不用出來說明嗎？獨步全國的SOP陳潤秋不用說明嗎？這真的是官僚殺人，我不懂2022年號稱最先進的防疫派遣，發生這些荒謬的事情，而且還極力阻礙關鍵錄音檔讓我聆聽，我花了22天沒有辦法從新北市政府獲得，竟然要透過媒體、吹哨者爆料才可一窺全貌。」

恩恩爸說，4月17日是第一次跟侯友宜視訊，也是最後一次，他當時希望侯為他查明，但從那時到5月27日就完全失聯，沒任何新北市政府官員關心，至今也完全沒收到侯友宜的電話或訊息，而衛生局提供的都是「官話」，沒有切中問題中心。

至於稍早衛生局做出的6點回應，恩恩爸則坦言這份聲明彷彿是「時空錯置」，有說跟沒說一樣，「大家都同步出車，為何新北市要等消防局統一，其他縣市也都很忙啊」。他呼籲，應該拉出通聯當下的紀錄，釐清當時接多少通電話，出勤人數有多少，不要空口說白話，因為衛生局今天跟5月27日的聲明是一樣的，他無法接受，也感到很生氣。