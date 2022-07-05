自從拜登開始力推IPEF框架，很多評論者都已指出，由於IPEF並不直接是一個自由貿易協定，且並未能提供有關市場准入機制或關稅減免協定的相關條款， 作為拜登政府在國際貿易層面的第一次大動作(Biden’s First Big Trade Play)，其實際效力恐怕會很有限。拜登怕引起美國國內民粹主義和勞工團體的不滿，在CPTPP上不敢做文章，而只願意推動自身主導「新起爐灶」，劍指中國範式的IPEF，已能說明很多問題。

不過，筆者認為，既然IPEF理論上會以數字經濟等新領域為其主攻，其成敗與否，似仍有待進一步觀察。如果最終歸於失敗，其問題也不必然僅只系之於拜登政府的規劃失誤。IPEF的主要結構性問題也許並不在其自身，而是在於拜登近期慘淡的民調。

拜登最近一段時間民調有多糟糕，我們只需要看這樣三則報導：

1. 六月初，CNN政治版塊有一則這樣的報導：拜登慘淡的民調已成他總統任期的常規狀態 （Joe Biden's dismal poll numbers are a feature, not a glitch, of his presidency）；

2. 同樣在六月初，CNN還有這樣一則報導： 從2021年初國會山騷亂事件以來川普變得愈發受歡迎了（Donald Trump has become more popular since the January 6 Capitol attack）；

3. 仍然是在六月初，Forbes有報導稱民主黨今年中期選舉的民調相關預測呈現出災難性的面貌。（參閱：https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/06/14/democrats-midterm-nightmare-polls-suggest-party-could-face-historic-loss/ ）

從這個角度觀察，民調表現太糟，至少會有兩個方面的潛在影響：1. 美國的盟友們會懷疑拜登能不能挺過2024， 如果不能，像IPEF這樣的由拜登主導框架會延續多久？2. 也許從單純的出牌角度看，IPEF這招對拜登所構想的長遠美國戰略利益來講，並不算昏招(有的中國學者已冷靜地觀察到，IPEF可能會「破壞中國的供應鏈安全」)，但問題是，這一招對解決美國當前內部的經濟通脹問題來說，很可能是毫無作用（或至少是杯水車薪），因此美國選民可能會覺得拜登搞IPEF，是屬於花拳繡腿，不幹正事，也就是說，這招未必會給拜登在民調支持度方面加什麼分。（作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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