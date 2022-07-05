新竹市長林智堅轉戰桃園市長出師不利，遭藍營指控在中華大學及台大的兩篇碩士論文涉及抄襲，他5日親上火線召開記者會說明。但整場記者會，林智堅只解釋了論文是否抄襲一事，對於更嚴重的論文是否竊占委託案的研究成果，卻未多加說明。而林智堅未多作解釋的竊占研究成果一事，日後恐怕比學術抄襲更重傷他的選情及政治形象。

從林智堅準備的手板時序及論文題目刻意用「某」科學園區取代新竹科學園區，即可知道，當時還是研究生的林智堅已意識到必須要閃避委託單位的著作版權問題。因為即便是共享著作版權，也是計畫主持人與委託單位共享，不論林智堅是否曾經參與討論或執筆，都不具有委託案研究成果的著作版權。

此事絕非林智堅出示一篇研討會論文就可以偷天換日，把應該屬於政府的智慧財產，移轉到自己名下，據為己有。倘若，該研究成果係為指導教授抄襲學生論文，依照林智堅的說法，該案為陳年老案，何以林智堅過去都未曾提出？難道有難言之隱？

如今，林智堅為了洗刷自己學術抄襲的污名，卻意外形塑自己或師長不顧委託研究的倫理，讓政府委託的研究案變成抄襲林智堅論文的結果，可謂乞丐趕廟公，出資委託者變成抄襲者；人民的納稅錢變成資助林智堅取得碩士的獎學金，而驗收的公務員非但沒有發現，也不用負責，豈不荒謬？這些恐怕都是林智堅召開記者會前，始料未及的！

事實上，層出不窮的論文門事件，印證了廣設大學的後遺症，不只影響國人的學歷普遍貶值，更造就不肖政治人物透過在職專班，買文憑、洗學歷的亂象。華人社會特有「萬般皆下品，唯有讀書高」的陋習，正是驅使不肖政治人物「以假亂真」的主因。政治人物藉由高學歷，形塑出正面形象以及完美人設，以吸引選民青睞，提高勝選機會。而校方，不但樂於多一筆學費收入，更可以吸收政治人物擔任校友或是門神，圖日後為學校爭取更多資源或補助。雙方利害共生、教育部鄉愿心態，以致於弊案叢生。

隨著選舉職務的重要性增加，對手陣營用更嚴格的檢視標準舊事重提，本來就是競選策略之一。林智堅素來有「小英男孩」之稱，鏡頭前都以正裝，極度正面與陽光的姿態出現。可以想見，不論抄襲或是竊占研究成果哪一項指控為真，絕對都會重創林智堅長久以來建立的人設。

論文有無抄襲，學界已有科學的比對軟體，教育部也有既定的學倫審查機制。林智堅要止謗，用訴訟絕對無濟於事，倒不如自送學倫委員會自清。而在野黨更應該關注林智堅是否竊占竹科委託案的研究成果。倘若他過去就有竊占國有財產的紀錄，又豈能期待他擔任市長時不會再度發生？那他又有何資格更上一層樓，角逐六都首長？

（作者為立法委員國會辦公室主任）