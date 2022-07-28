牛仔褲製造商如興慘虧，國發基金聲明，木己成舟後知後覺如何追討？

牛仔褲製造商如興（4414）陷入財務困難，幾乎無可動支現金。證交所宣布如興被打入「全額交割股」，如興27日股價跌停，收盤仍有4.8萬張跌停價委賣未成交。投資14.8億的「最大受災戶」國發基金難辭其咎。

國發基金發表5點聲明撇清責任，但撇得清嗎？國發基金聲稱投資如興公司過程嚴謹，是這樣嗎？如果過程嚴謹，會有今日的結果嗎？2017年1月蔡英文總統出訪尼加拉瓜，順道訪問如興，兩天後國發基金就投入增資，國發基金怎麼說？

如興公司董事長異動，經該公司董事會通過，國發基金於當時才與其他董事一同得知。當時國發基金代表表達希望緩議本案，是這樣嗎？國發基金為何毫無掌握，又任由公司決定？國發基金被蒙蔽了5個月，有盡到責任嗎？

國發基金宣稱獲利良好，但這如興的虧損卻要由全民埋單，有這種道理嗎？國發基金不能只是靠空口辯白，應立即採取必要措施，維護本基金投資權益

如興爆發財務危機，股票已成壁紙，國發基金當時為如興背書，金管會放行百億增案，難道沒有政治介入嗎？如興7年來虧損累累，帳面虧損11.71億，這筆呆帳向誰追討？還不是搜刮人民的血汗錢！

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