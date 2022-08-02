核心摘要

●中方在努力牽引中美博弈避開「修昔底德陷阱」，而美方卻不負責任地將兩國往大國衝突的坑裡跳，企圖在兩國衝突中獲取戰略利益。中美博弈已經到懸崖邊了，而中國在全力拯救。

●中國須在「誰才真正擁有改善中美關係的誠意」方面與美國爭奪國際話語權，要讓世界看到中國才是真正負責任的全球大國，也要讓美國那些有識之士感受到中國真正希望改善中美關係的誠意。

●根據當前民調，在年底中期選舉，民主黨距離繼續掌控參議院（100席）的多數還須4席，距離眾議院（435席）中的多數還須24席；而共和黨相應的席位數僅為2席、7席。大概率看，共和黨獲得兩院多數的贏面更大。

●這幾個月來，裴洛西在台灣問題上的頻頻做局、又猶豫糾結以及尋找「台階」方案，都反映了美國政客的政治短視以及「紙老虎」般的戰略心虛。他們明顯低估了中國捍衛主權的戰略意志。

●台灣問題，現在越來越像是中美風險的灰犀牛。若一旦爆發，美國肯定是率先被灰犀牛頂撞到的對象。

●相信中美決策者的最後理性。中美兩國軍力「擦槍走火」的可能性正在上升，但中美直接軍事衝突可能性仍不大，因為按扭在兩國元首手裡，從五次元首對話的內容看，避免直接軍事衝突仍是兩國最大的公約數。

●中美還遠未到攤牌的時候。未來中美還會在許多問題上有「短兵相接」、「激烈鬥爭」的感覺，中國要適應與美國持久鬥爭的節奏與預期，也要提升對「擦槍走火」帶來風險的承受力。

●美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤。從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。

●要讓兩岸統一更好地助推民族復興大業，關鍵是中國要在經濟實力超過美國，在金融、軍事實力上實現接近美國的水平，以及在國際上形成絕對的反制裁能力，使得美國即使在兩岸統一以後也不能形成長期干擾的外部力量。

●歷史地看，在全球科技競爭中，如果說以機械化、電力化為主要特徵的第一、第二次工業革命，中國幾乎完全缺席；以信息化為主要特徵的第三次工業革命，中國人趕上晚席；那麼，以智能科技、低碳技術為主要特徵的第四次工業革命，中國人已基本上站在了與發達國家的同一個起跑線，最終將笑到最後。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心（教育部）執行主任王文接受深圳衛視直新聞《決勝制高點》、《慢點觀察》兩檔節目的專訪。本文為採訪內容的文字整理，作者授權觀察者網獨家刊出。

商業衛星圖像顯示，中共遼寧號、山東號兩艘航母已分別從三亞與青島駛出港口，很可能會航向台灣海峽方向與美軍形成對峙態勢。圖為遼寧艦檔案照。（圖／中國軍網）

為何美國頻繁要主動與中國通話，卻不改變對華政策？

問：7月28日晚，中美元首進行電話通話。中方通稿稱，雙方進行了「坦率溝通和交流」，只用了「坦率」一個形容詞。通稿通篇未見有「建設性」一類的字眼。怎麼看這種現象？與此同時，這次通話比上次長了近半個小時。如何看待這次通話的時長？坦率地談了兩個多小時，主要談什麼？

王文：拜登執政以來，中美元首一共通話或視頻會晤5次。2021年2月通話約2小時；9月1個半小時；11月視頻會晤3個半小時；2022年3月視頻通話1小時50分鐘。這次是通話時間第二長的通話，也是在重要節點上的極其重要的中美元首對話。

通稿中沒有用「建設性」，實際上隱含著一個重要信息是，拜登仍沒有走出川普執政時對華政策的陰霾，兩國面臨著川普時期留下來的老問題：那就是美國對中美關係的誤判、對中國發展的誤讀、對兩國人民和國際社會的誤導。

針對這些老問題，中方一直在糾偏，在戰略觀念層面上重塑中美大國關係。中方提醒美方不要用「競爭」界定中美關係，不要在台灣問題上玩火，尤其這一次中方提到「民意不可違，玩火必自焚」的話，這句話相當重，是很明確的對美警告，更是對美方懸崖勒馬式的勸誡。

應該說，中方在努力牽引中美博弈避開「修昔底德陷阱」，而美方盡量承諾「四不一無意」的中國政策，卻說一套做一套，不負責任地將兩國往大國衝突的坑裡跳，企圖在兩國衝突中獲取戰略利益。從這個角度看，中美博弈已經到懸崖邊了，而中國在全力拯救。

問：據公開報導顯示，6月以來，中美高級官員的交流溝通已經多達五次，現在又進行了元首通話。但是我們並沒有見到中美關係的改善，相反，目前實際上是在醞釀危機。所以，網上也有人認為，美國跟中國進行溝通的真正目的，不是為了改善中美關係，而是為了摸清楚中國的底牌。您怎麼看？

王文：其實，中美關係是在打明牌。中國立場與底線是很清楚的，要求美國保持「一個中國」政策，不要在台灣問題上玩火，相互努力塑造「合作共贏，相互尊重，不衝突不對抗」的新型大國關係。但美國是「揣著明白裝糊塗」，企圖永久維護超級大國的霸權，說白了，就是延續美國想做什麼就做什麼的任性與霸道。

美國熱衷於多次主動提出與中國元首通話，至少有兩個不可告人的目的：一是拜登政府試圖在國際上營造美方想改善中美關係的虛偽假象，讓那些受到中美緊張關係影響的其他國家看到美國所謂「誠意」。其實，這個偽善的面具早已被拆穿；

二是在國內拜登政府試圖回應希望兩國合作的少數派、以及那些希望對華施壓的政客的需求，想表達「我在努力，是中國不聽我的話」之類的歪曲事實。這就能解釋為何通了多次話、卻始終未能改善中美關係的根本原因，那就是美方缺乏真正改善中美關係的誠意。

這在另一側面說明，中國須在「誰才是真正擁有改善中美關係的誠意」方面要與美國爭奪國際話語權，要讓世界看到中國才是真正負責任的全球大國，也要讓美國那些有識之士感受到中國真正希望改善中美關係的誠意。

問：「民意不可違，玩火必自焚」，這句話份量很重，美方能掂量出來嗎？事實上，我們看到，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比還在說什麼「（我們）沒有理由讓事態發展到那種地步，比如說爆發衝突，或是加劇緊張關係。因為美國的一個中國政策沒有發生改變。」這是真傻還是裝傻？

王文：美國既在裝傻，也是真傻。所謂「裝傻」是，他們明知道中國在台灣問題上的底線、紅線，卻還在屢屢碰觸，以一種「不撞南牆不死心」的勁頭，在台灣問題上顯示他們的「裝傻充楞」的勁兒，以顯示自己全球老大的范兒。

所謂 「真傻」，是指美國太迷信自己的國家權力，以為現在還像19世紀、20世紀初，在長江、沿海停幾艘列強的軍艦，中國就會屈服的時代；更以為現代中國對美的警告只是說一說，美國不會付出代價。這種「真傻」是美國長期作為全球超級大國、霸權慣了。

在俄羅斯面前，「傻」美國碰了一鼻子灰；在中國面前，美國同樣在碰著一鼻子灰。現在，美國通脹、貿易能力下降、軟實力下降、國內政治分化、去美元化加速，都能證明了這些「碰一鼻子灰」的表現。

問：拜登說話沒個准，沒法落實，我們該如何理解中美元首定期溝通的意義？

王文：其實，兩國元首是有一些共識，比如不爆發新冷戰、避免戰略誤判與軍事衝突，等等。兩國元首都認識到，目前兩國關係正面臨著許多干擾因素，必須在最壞局面發生之前在元首層面要有「剎車」機制。

從這個角度看，兩國元首不定期的溝通，不只在雙邊關係上體現出「元首引領」作用，也是對世界體現出大國元首的必要責任，更是對世界穩定的大國義務。從中國的角度看，元首對話對塑造新時代的中美關係也具有重要意義。

中美到攤牌時刻了嗎？

問：其實，我們看到，隨著中方作出強硬表態，美國國內的分歧意見已經出來了。尤其是民主黨，似乎已經流露出不安的情緒。因為不論怎麼樣，共和黨似乎都可以從中獲得好處。裴洛西意欲竄台，美國國會好像表現出了超黨派的團結，但是這種團結背後，還是勾心鬥角，最後總要落到中期選舉中的你輸我贏。美國共和、民主兩黨，圍繞著裴洛西「竄台」，各有什麼打算呢？

王文：根據當前民調，在年底中期選舉，民主黨距離繼續掌控參議院（100席）的多數還須4席，距離眾議院（435席）中的多數還須24席；而共和黨相應的席位數僅為2席、7席。大概率看，共和黨獲得兩院多數的贏面更大。

兩黨都在打中國牌，都在試圖通過「台灣牌」而撈分，裴洛西更是有孤注一擲的掙扎感，因為一旦民主黨丟了眾議院多數席位，她將失去眾議長的位置，進而失去美國第三號人物的地位。於是，民主黨全力幫助裴洛西在這次亞洲之行中獲得「勇敢」、「睿智」、「責任感」的形象，企圖平安地「訪問台灣」及訪問亞洲其他國家，進而捍衛美國在西太平洋的霸權。

共和黨則希望裴洛西這次亞洲行搞砸，慫恿裴洛西千萬不要認慫，被中國嚇住；又給裴洛西在「訪問台灣」問題上挖坑，因為「訪問台灣」導致中美衝突的話，民主黨要背負重大責任。

說白了，兩黨都是一幫政客，都是考慮選票的眼前利益，而幾乎沒有人在為中美大局與長遠利益而考慮。

問：也有分析認為，拜登之所以急著和中方領導人通話，是在烏克蘭問題上有求於中方。如果裴洛西竄台，中美之間在一些全球重大熱點問題上的合作，是否也就無從談起了？

王文：應該說，從前期的元首對話到外交、軍事威懾，中國的預防和警告策略是起到一些作用的。在裴洛西出訪起飛前，美方一直都沒有事先公開表態裴洛西是否真正訪台，但如果最後裴洛西仍然「竄訪台灣」，或是以某種私人身份「竄訪」，那必將對中美關係僅剩下的一些合作基礎造成巨大的衝擊，繼續堅定中國要與美國敢於鬥爭、善於鬥爭的決心，更會讓美國為此付出應有的慘痛代價。從某種程度上，也會加速中國統一的進程。

我覺得，美國應該學一學中國的老話，「凡事留一線，他日好相見」。美國近些年來這麼搞事，我相信，以後美國想希望中國在貿易、製造業、美債、反恐等問題上幫忙、配合美國利益的合作，將變得越來越不可能。

問：如果在我們的強烈警告之下，裴洛西放棄竄台、不敢竄台，將會具有什麼樣的意義？

王文：「放棄竄台」是裴洛西應該做的，是其本分。如果真是放棄了，說明美國還是有自知之明的，也在提醒美國，這是一場完全沒有必要的外交事件。美國政府應該清楚，反覆在一些錯誤的問題上做局，尤其在台灣問題上不斷玩火，帶給美國的不是利益，而是損失。

美國應該知道，中國是不好惹的。一些普通問題上，中國人是好商量的，但在關鍵問題上、核心利益上，中國人絕對會鬥爭到底。台灣問題，現在越來越像是中美風險的灰犀牛。若一旦爆發，美國肯定是率先被灰犀牛頂撞到的對象。

問：解放軍在東海、南海海域演習，美國雷根號航母打擊群也駛入南海準備護航，氣氛相當緊張，裴洛西的冒險，會引發台海的第四次危機嗎？中美直接軍事衝突的可能性是否存在？

王文：台海危機的可能性是存在的，但中國不應怕類似危機，也應該自信能夠掌控這場危機。過去40多年，中國漸漸地熟悉了美國對華的套路，尤其是過去四五年，從貿易戰到新疆、南海問題，再到香港、人權，以及現在的台灣問題，中國對美「後發制人」式的反制措施，變得更加嫻熟與有力。對中國崛起而言，美國是最糟糕、最巨大的外部干擾變量。台灣在大陸的對岸，永遠都跑不了，現在關鍵是要搞掂美國，讓美國不要成為兩岸關係的麻煩製造者。

至於中美會不會直接軍事衝突呢？我相信中美決策者的最後理性。中美兩國軍力「擦槍走火」的可能性正在上升，但中美直接軍事衝突可能性仍不大，因為按扭在兩國元首手裡，從五次元首對話的內容看，避免直接軍事衝突仍是兩國最大的公約數。即便那些美國最鷹派，也肯定要掂量一下，與世界第二大軍費開支大國對抗，到底會是怎樣的下場！

問：在裴洛西可能訪台引發的外交風暴中，中美雙方都不示弱的情況下，裴洛西會不會準備下台階方案？

王文：裴洛西一直在試探中，在準備著台階方案。上一次，她選擇了「戰術陽性」，以自己得了新冠為由，取消訪問台灣。這一次，她直到7月31日出發前，也沒有公佈與確認是否去，顯示了其對中國力量的忌憚，避免過度刺激中國；現在不少輿論在傳，認為裴洛西可能以「私人身份」去，或許只是逗留，不見台灣政客等等，以顯示美國在台灣問題上切香腸的又進一步的戰略詭計。

這幾個月來，裴洛西在台灣問題上的頻頻做局、又猶豫糾結以及尋找「台階」方案，都反映了美國政客的政治短視以及「紙老虎」般的戰略心虛。他們明顯低估了中國捍衛主權的戰略意志。

問：美國不斷掏空一個中國政策，在台灣問題上，中美到了攤牌的時候嗎？

王文：取決於「攤牌」一詞的定義。如果說「攤牌」指的是，美國主要領導人不能在中國未允許的情況下訪問台灣，那麼，現在已經「攤牌」了。打掉裴洛西「訪台」，是中國給美國在台灣問題上劃的一條紅線。如果美國敢邁過這個底線，那麼，必將付出沉重的代價。

如果說「攤牌」是指中美兩國要大打出手，因台灣問題釀成全面軍事對抗，那還是應對中美兩國領導人保有基本的信心，尤其是對中國的控制力有信心。中美還遠未到攤牌的時候。

未來中美還會在許多問題上有「短兵相接」、「激烈鬥爭」的感覺，中國要適應與美國持久鬥爭的節奏與預期，也要提升對「擦槍走火」帶來風險的承受力。

問：裴洛西可能訪台背景下，兩國元首仍照計劃通話，透露出怎樣的信息？是否意味著即便裴洛西訪台，中美仍鬥而不破？

王文：「鬥而不破」是中國對美博弈一直希望保持的最後防線。但如果一旦衝擊了中國的核心利益，則「不破」的防線，也沒有必要防住。這就是當下中國的戰略意志。「玩火必自焚」，就是表達了這個戰略意志。

這次應對「裴洛西訪台」事件上，中國對美體現了策略精準度與戰略堅忍性，一是只警告裴洛西訪台的行為，不針對裴洛西本人；二是只說中國軍隊會反應，沒有說會採取怎樣的反應，以避火上澆油，激化矛盾；三是此前的中美兩國元首通話，也在給事態萬一失控，留下了解決餘地。

美國國內政治鬥爭非常複雜，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤。從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。

問：有網友建議，趁裴洛西可能「竄訪台灣」的時機，一舉解放台灣。怎麼看這個建議？

王文：對於這次裴洛西有可能的「竄訪台灣」，我認為，中國大陸方面的預案是充足的。這些年來，中國對美博弈「後發制人」是取得諸多成效的。比如，美國發動貿易戰，中國反擊，效果是中美貿易總額、中國對美順差總額不降反升；美國對華科技戰，倒逼中國科技戰略自主；美國在香港做局，加速中國推出國家安全法。由此看，我們需要對中國「後發制人」的對美博弈策略要有信心。

美國不斷製造台灣問題，也在加速兩岸統一進程。兩岸關係的核心難題是中美博弈。台灣離大陸才百餘公里，是搬不走的。中國必須統一，也必然會統一。中國大陸軍力目前拿下台灣，肯定不是難事。

中國要對兩岸統一保持最大的戰略耐力與毅力，應對干擾統一進程的背後最大因素是美國。兩岸統一的時間表、路線圖要最終服務於中華民族偉大復興；不能因為統一進程而中斷了中華民族偉大復興的持續進程。

現在需要思考的，不只是什麼時候統一的問題，更是統一以後怎樣更好地服務於民族復興的問題。要讓兩岸統一更好地助推民族復興大業，關鍵是中國要在經濟實力超過美國，在金融、軍事實力上實現接近美國的水平，以及在國際上形成絕對的反制裁能力，使得美國即使在兩岸統一以後也不能形成長期干擾的外部力量。

怎麼看「中美脫鉤」的可能性

問：下半年，中美兩國各自都有極為重要的政治議程。每逢大事，中國人是希望安靜從容的。但美國的政治邏輯和我們不一樣，美國內重大選舉容易有外溢效應。在這種情況下，下半年中美關係還會有起伏或者波折嗎？

王文：中美關係的緊張會成為未來許多年的常態。2022年下半年是中美緊張與波折的高峰期。美國中期選舉，冒險打「中國牌」，是各黨派撈分的主要手段，這導致中美風險爆發與外溢的頻率遠遠高於以往。

在新疆、台灣、香港、人權、意識形態、貿易等諸多領域，美國還會不斷做局，無中生有，搬弄是非，顛倒黑白，挑戰中國底線與忍耐力。這就要求中國對美鬥爭須更精準，一方面要在具體問題上精準發力，要把美方相關人員打痛、打狠，要有意志力。另一方面，也要警惕千萬不要真的掉入「大國衝突」的修昔底德陷阱。在這方面，中美人文交流，加強兩國社會紐帶，變得非常重要。

問：就在中美領導人通話的前一天，美國參議院通過了規模達2800億美元的「晶片與科學」法案，聲稱要讓晶片回歸美國，拜登甚至帶病「上線」推銷這部法案。我們應該如何看待這部法案？

王文：這些年來，美國不斷推出類似科技競爭的法案，對中國採取違反市場規則的科技封鎖與禁運措施，企圖阻止中國的科技強國之路。應該說，美國挑起的中美科技競爭已到了白熱化的階段。但我想說，美國企圖壓制中國科技發展的企圖注定是徒勞的。

從家用電器到航天技術，從5G產品到大飛機，中國過往40年不斷在科技方面追趕、超越，目前美國仍在晶片、工業軟體等多個領域對中國形成「卡脖子」的科技優勢，注定在未來幾年裡被中國打破。正如2021年底劍橋、哈佛兩所頂級大學的相關智庫推出《偉大的競爭：21世紀中國與美國的較量》報告中所預料，中國必將超越美國成為世界第一的高技術製造大國。

歷史地看，在全球科技競爭中，如果說以機械化、電力化為主要特徵的第一、第二次工業革命，中國幾乎完全缺席；以信息化為主要特徵的第三次工業革命，中國人趕上晚席；那麼，以智能科技、低碳技術為主要特徵的第四次工業革命，中國人已基本上站在了與發達國家的同一個起跑線，最終將笑到最後。

問：美國現在就是在搞「晶片同盟」，希望借此遏制中國。但是，台灣很多晶片企業都擔心，脫離大陸市場以後利益受損。此前，美國拉台積電到美國去開分廠，台積電不敢反抗，但這一次，為了「晶片同盟」卻大膽發聲反對，作為台灣晶片領頭羊的台積電，如此表現，為什麼？

王文：中國目前是全球最大的半導體、晶片市場，近年來，每年用於半導體類別的進口額超過3200億美元，這是許多晶片製造公司業已生存與發展的市場命脈。在晶片市場上，中國實際上已形成了買方力量。

對於像台積電這樣的企業，心態是相當複雜的。他會支持美國壓制中國大陸發展晶片製造的策略，中國大陸如果真發展不起戰略自主的晶片產業，對這些企業的長期發展是有利的。但是如果讓這些企業不出口晶片給中國大陸，那就相當於給他們斷了糧，讓他們生存不下去了。在發展與生存之間，肯定會選擇生存。這就導致企圖對中國進行晶片禁運的「晶片同盟」，必然會以失敗告終。

問：雖然美國仍然在經濟、科技、產業領域搞圍堵和脫鉤那一套，但事實上，中美需要合作的事情在增多。這包括宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等。坦率地講，在這些方面，是中方有求於美方的多，還是美方有求於中方的多？

王文：客觀地講，中美之間互有需求，這是兩國均作為全球大國地位決定的。在不同領域，中美兩國相互需求的程度不一樣。在高等教育、科技創新等領域，中國對美國有強大的需求；而在市場購買、消費品製造等領域，美國則對中國需求更大。兩國相互依賴，誰都不能離開誰。

這決定了搞圍堵、脫鉤那一套，美國不可能成功。過去三四年，美國想搞貿易脫鉤，大打貿易戰，結果中美兩國的貿易額反而還越來越大，中國對美順差額非但沒有彌補，反而越拉越大，充分說明了兩國不可能脫鉤，以及美方在製造業、日用品方面對中國的需求更大。中美貿易戰，實際上是美國輸了。

也因為兩國相互依賴、不可脫鉤以及中美貿易戰的經驗，更加堅定了中國當前的對美敢於鬥爭善於鬥爭、以鬥爭求合作的方針的正確性。

問：美國會否一直致力於中美脫鉤？目前看來，脫鉤主要是哪些方面？對中國影響有多大？

王文：所謂「中美脫鉤」，其實是非常複雜的，我將其分為六種情況：一是不脫不鉤。過去十多年來，中美在有些領域本來就沒有任何關聯，不存在「脫」或「鉤」的問題，如核武器、航空航天以及其他涉及國家安全的國防科工領域。

二是易脫難鉤。主要指那些難以建立聯繫、但極易斷裂的領域，如意識形態領域。在國家主流思想和意識形態領域，整體呈現出易脫難鉤的趨勢。

三是高脫低鉤。美國試圖讓高端製造業回流美國，僅保留低端產業在中國。

四是先脫後鉤。美國希望在半導體行業重構產業鏈，打造以美國為中心的全球價值鏈和多邊貿易體系。美國想要實現的「先脫後鉤」、「高脫低鉤」局面，都是相當困難的。但對於中國而言，不能輕視這種可能性。

五是半脫半鉤。指現在中美兩國科研因合作遭遇制度性因素干擾而出現「半脫」狀態，又因合作難度加大影響本國科技以及經濟利益而呈現「半鉤」狀態。這將會是中美科技界達成新的戰略默契之前長期存在的狀態。

六是難脫易鉤。中美兩國新冠疫情以前年均600萬的人員往來，將在疫情後很快恢復。中美貿易出現結構調整，但兩國呈現天然的市場紐帶，很難被部分政客所斷裂，這也是疫情近三年兩國貿易總額不大降反飆升的重要原因。

總而言之，美國一些人有「全面脫鉤」之心，卻無「全面脫鉤」之力。或者說，美國一部分人正在嚷嚷著想「脫鉤」，卻擋不住另一批人悄悄地在做「掛鉤」的事情。

問：拜登政府其實非常弱勢，美方對華總是說一套做一套，從根本上講，也是源於這種弱勢。那麼，對於這樣一個弱勢的政府，說到卻做不到的政府，我們又該如何與之打交道？

王文：最新民調顯示，拜登的國內支持率已下降到38%，是有史以來最不受歡迎的美國總統。拜登老態龍鍾，各項政策表裡不一，政治手段圓滑、卻軟而無力，團隊陣容豪華、卻大而無當。對待這樣的美國政府，中國應該更講求廣泛化、精準化與多元化。

廣泛化，就是中國不能像一二十年前那樣把美國視為首要外交目標，而是要廣泛化地與世界各國打交道。中國夯實「一帶一路」，不斷提升中俄關係、中國—東南亞關係、中國—中東關係、中非關係、中國—拉美關係，同時也穩住中歐關係，平撫印度這個美國希望拉攏的區域大國的嫉妒情緒，壓制日本、澳大利亞等美國「馬前卒」的狂躁心態等，廣泛地建立國際統一戰線。

精準化，就是中國要既在應對氣候變化、人文交流等領域保持與美國的合作，又在台灣問題、新疆問題、人權問題、意識形態問題等堅決與美國進行鬥爭。以鬥爭求合作，以精準地捍衛國家利益爭取更大範圍內的兩國合作。

多元化，是指中國不僅僅與美國當局打交道，也更多地與美國各界打交道，比如企業界、貿易界、農業界等相當一部分都是中國可以團結的美國對象。

從這個角度看，中國對美政策正在變得更加成熟、更加高明、更加具有真正的世界強國風範。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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