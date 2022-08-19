隨著台灣2022地方選舉進入破百階段，各地的選情開始進入短兵相接的階段，全國各地的候選人無不卯足全勁，努力爭取難得的曝光度；大大小小的行程只要是有人群聚集，在這大疫情時代中還是捨命的無役不與，只是為了讓更多的選民有機會來認識與了解，藉此轉換成為一張張進入地方政府殿堂的選票。

照理說對外公開的集會行程（例如：頒獎典禮、表揚大會、開放空間），在民主自由的國家中，只要不干擾集會活動的進行，人民是有參與集會的行動自由。但是，在目前選戰進入白熱化的狀況中，不分藍綠在有執政優勢的地方政府中（桃園市、新竹縣、台南市），開始了有以行政中立為名，只能讓現任者進場的公開集會行程，運用技巧性的排除法，來讓起步階段的擬參選人吃閉門羹，打造專屬的公開競選集會行程。

行政中立是指公共行政人員，對於政治事務應該維持客觀中立及公平的超然立場，並以國家、人民的整體利益為出發點考量。政黨政治是目前台灣已經發展的政治常態，用行政中立來阻斷不同黨派接觸潛在選民的機會，就是一種假行政中立，也同時凸顯了其政治不中立。看來藍綠高牆真的還是存在於目前公務人員體系的心中，而為了展現出所謂的政治正確來輸誠，不惜犧牲公平待人的心，只是為了等待總有一天被酬庸的機會。

以桃園市為例，隨著智下鵬上的選情低迷，透過市政府所舉辦的「桃園市民OOOO頒獎典禮」，即以只有現任議員、市府顧問能進去，擬參選人只能被排除在場外的「行政中立」，進行公開集會行程的參與人員篩選。其中最令人髮指的是，所謂的市府顧問是前一屆市議員擬參選人，竟然可以光明正大的跟著市長走進去，然後又搖身一變成為本屆的市議員擬參選人，來狂打個人知名度以進行拉票之實。由市長帶頭完全違反公務人員政治中立之目的，難怪桃園市的競爭力急速衰退，近幾年迅速丟掉全國第一大工業城地位，就是這537人市政顧問團隊的酬庸，吃掉人民辛苦的努力果實；相較於朱立倫縣長的61位，吳志揚縣長的185位，人數成長真的非常誇張。

在目前市井百姓找工作苦哈哈的大環境中，甚至為了謀生找工作還會被騙到柬埔寨受虐，面對地方政府仗著有行政資源，昧著良心搞假行政中立；只要有關係就能搭上線當市政顧問領高薪，試問這樣出身的擬參選人，選上後要為市政做什麼服務？要期望他們執行政府政策、處理民眾事務時，能具備客觀的中立性，也不會受到政黨色彩及黨派的干預，看樣子真的很有難度。

（作者曾姸潔為自由撰稿人、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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