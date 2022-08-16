國民黨副主席夏立言日前出訪大陸，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室昨發文譴責中共軍演，也呼籲相關行程應公開透明。對此，國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌16日出席悠遊卡20周年慶祝活動後說，若夏訪陸能將重新建立兩岸溝通管道將是好事一件，但談了什麼、見了誰都該公開給民眾知道。

郝龍斌直言，當前兩岸完全沒有溝通管道，海基會、海協會之間都是已讀不回，如何建立管道，增進了解和減少誤解是很重要的事，若夏立言此行能建立溝通管道將是好事一件，但必須要先得到台灣的信任，尤其目前正值選舉，所有行程應公開透明，讓全台民眾知道這次去主要是跟哪些人見面、談哪些議題，「去可以，但必須要公開透明。」

由於近期共軍對台展開大規模軍演，郝龍斌說，若夏立言在出訪期間見到對岸高層人士，有必要把台灣人心聲反應出來，包括共機繞台、對台軍演對於兩岸關係和平穩定和兩岸民眾之間的感情沒有助益，應該要反應這件事。

郝龍斌重申，現在可以建立溝通管道，可是要公開透明才能得到民眾信任，所以見了誰、談了什麼事，怎樣反應心聲和台胞需求，應該是訪問的重要目標。至於是否擔心被扣紅帽子進而影響選舉，郝則說，他相信大家可以接受訪陸這件事，但關鍵是所有行程公開透明，讓民眾知道。