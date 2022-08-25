用槍時機現在是否軍警一家、本島外島一體適用？

微博一段高清影片顯示，一架無人機飛越金門烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情木然；另段影片則拍到我方兩名駐軍丟擲石頭，企圖驅趕無人機。金防部承認了，卻稱是｢民用｣無人機侵襲，官兵秉「備戰不求戰」原則，以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備。

這就奇怪了，飛彈掠過頭說沒關係，無人機飛到頭頂上拍照打卡也說沒關係，這個仗是不是不要打了？那幹嘛還跟對岸劍拔弩張、吹鬍子瞪眼的，兩邊握手言歡好了！蔡英文曾在視導澎湖空軍天駒部隊時說，不容別人在自己領空耀武揚威。話還是熱的，對岸的飛彈、無人機就已經侵門踏戶了，怎麼咱們的部隊一點反應都沒有？公然抗命嗎？

令人笑掉大牙的是，人家已經在監控和測試我們的防禦能力了，阿兵哥的SOP應對方式竟然跟中印邊境一樣，用石塊回擊，槍是作擺設的嗎？還是跟警察一樣，｢開槍賠錢、不開槍賠命｣？等下次再見到飛機臨頭的時候可不是無人機嘍！

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