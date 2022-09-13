前衛福部長陳時中在民進黨層峰的大力支持下辭官參選台北市長，綠營原想藉著他在每日疫情記者會實況秀的高人氣下吸引空氣票，卻沒想到從疫情爆發至今不管是「3+11」、萬華破口、缺疫苗、疫情再度爆發、缺快篩、高端疫苗爭議、食品公司轉行賣快篩劑等種種爭議，讓阿中部長自選戰開始吸到的不是高人氣，反而是仇恨值，讓其參選之路不如預期順利反而備感艱辛。

先天不足，後天努力也是可以，但從民進黨、側翼及陳時中自己的團隊都不斷爆發爭議，猛踩部分族群紅線，讓人見到其秀不完的下限。首先是夜衝同志酒吧遭環抱舔耳，其本人還興致勃勃地表示自己很受到年輕人愛戴，但阿中可別忘記多數的長老教會大多持反同立場，而長老教會向來較支持綠營，基本立場的衝突就是陳時中踩到的紅線之一。

接著是免治馬桶政見影片爭議，其與網路名人四叉貓合拍的影片隱含偷窺概念，其競選團隊還大言不慚的說「是有趣味的效果」，事後影片被網友與南韓電影《熔爐》畫面相提並論後，競選辦公室又惱怒的向刑事局報案抹黑，眼見輿論炸鍋，陳時中才改口歡迎大家「二創」相片及影片，但此舉早已得罪大眾觀感，再度踩到紅線。

而慈濟慈善事業基金會執行長顏博文一席「採購疫苗時曾遭政界、工商大老勸阻，買不到，不要白費力氣」的言論，還沒等到陳時中本人回應，身為綠營側翼的名嘴周玉蔻就急著跳出來狂轟慈濟創辦人證嚴法師。不僅栽贓抹紅，一句「上人說」更倒打了總統蔡英文一耙，把慈濟信眾往死裡得罪，雖然陳時中趕緊滅火表示慈濟貢獻大「我當然也會稱證嚴為上人」，但傷害早已造成、覆水如何得收？

可笑的是，向來最會選舉的綠營團隊卻一再脫序。近來其臉書介紹的萬華美食不僅被發現盜用人氣部落客拍攝的照片，事發後還讓網軍出征被盜圖的部落客，嗆她「私訊提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠惡劣噁心！」不僅反客為主，也再度讓人見識到其團隊蠻橫無理的一面。這樣的候選人及團隊聲稱尊重及包容市民，誰會相信？

不知陳時中是不懂選舉、代理傀儡還是團隊真有內奸，種種的爭議及脫序行為一再秀下限，正如這次盜圖事件後另一位參選人黃珊珊所說「若這麼點小事都做不好，怎麼相信他將來可以管一個市政府？」

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