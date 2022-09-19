高雄醫學大學附設中和紀念醫院19日起推出「孕產兒安全－把握關鍵，產除風險」活動，推廣孕產安全知識。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

懷孕是一場艱難的冒險，高雄一名林小姐懷孕中期被診斷出「雙側下肢靜脈血栓」，接受低分子肝素治療、打了270多針抗凝血劑後成功產下女嬰；另一名林小姐懷孕期間確診新冠肺炎，服用抗病毒藥物後安心迎接新生命。高雄醫學大學附設中和紀念醫院19日起推出「孕產兒安全－把握關鍵，產除風險」活動，推廣孕產安全知識。

林小姐懷孕16周時下肢出現腫脹，24周時更疼痛難行、併發呼吸喘，經醫師抽血檢查及靜脈超音波檢查後，發現是雙側下肢靜脈血栓。好在及時發現，立即接受低分子肝素治療，前後共打了270多針抗凝血劑，身上滿是針孔跟瘀青。所幸腳腫消退，9月成功剖腹產下一名女嬰，母女均安，林女也已改用口服的抗凝血劑治療。

另一名林小姐生過兩胎、打過三劑疫苗，懷孕期間仍確診，所幸症狀並不嚴重。醫師建議她儘快服用抗病毒藥物來緩解症狀，並告知感染胎兒的機率大概只有1到3％，給她很大的心理支持。高醫也透過新冠肺炎產婦專責病房，聯合婦產部及小兒部團隊給予最好的治療，讓林小姐安心待產。

高醫院長鍾飲文表示，世界衛生組織訂每年9月17日為「世界病人安全日（World Patient Safety Day）」，今年國內延續去年的「孕產兒安全（Safe maternal and newborn care）」主題，透過孕產兒安全案例分享、認識MIS-C教育訓練等方式，持續營造病人安全優先的組織文化外，也透過具創意性及教育性的互動，加強宣導孕產兒安全觀念，並鼓勵孕產婦、新手爸媽、家屬與醫療人員、醫療人員間、單位主管等主動提出病安的顧慮，共同為「孕產兒安全」努力。

高醫婦產部產科主任莊蕙瑜提醒，懷孕產生血栓風險為非懷孕期間的8至10倍，孕產婦肺栓塞死亡僅次於產後大出血、羊水栓塞。若是肥胖、年齡35歲以上、人工生殖多胞胎、抽煙、長期臥床者等風險族群，應該要避免長時間不活動，可穿彈性襪，產後儘早下床，並強調若有血栓相關病史要及早告知醫師，也要注意是否有下肢是否有腫脹疼痛、壓痛、紅腫，喘及胸痛，異常咳嗽、咳血，不明原因暈厥或意識喪失等情況，及早就醫治療，就能降低生產事故發生。

高醫臨床教育訓練部副主任、婦產部醫師的沈靜茹提醒，孕婦屬於新冠肺炎重症高風險族群，確診後可以和產科醫師討論是否服用抗病毒藥物。孕婦的病毒傳染給胎兒的機率很低，媽媽不用過度擔憂，確診後產生的抗體還可通過胎盤跟乳汁傳給新生兒，產後仍是鼓勵媽媽可以餵奶。