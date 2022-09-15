美國國會參議院外交關係委員會9月14日以17票對五票的壓倒多數通過了美國國內法《台灣政策法案》，預料最後通過立法沒有意外，也必然通過，箇中關鍵是該法案是由民主、共和兩黨「共同提出」，即此事是兩黨共識。但台灣人該認清的是，到底意外促成內鬥不止的兩大黨願意攜手合作原因，是為了力挺所謂台灣的民主繁榮，還是根本是為了圍堵中國可能崛起成為東亞霸主，所下的一著先手棋。是誰意外團結了美國？才是立法的根本原因。

此次立法升級了諸多對台政策的寬容性，幾乎是在違反美國一中政策的紅線上游移，一言以蔽之，即是在不正面戳破一中政策的前提下，形式上將台灣「視為」國家對待，但又不願為為台灣「正名」為國家，該法案可謂是集美國兩手策略權術大成之作。

既然美國鐵了心在中美競爭中，在貿易戰、科技戰、貨幣戰等既有戰線上，再加開把台灣當作作戰標的的政治戰戰線，則中共當局必然有所回應，就算不立新法加緊尋求法理制台，也恐會在原有的《反分裂國家法》中，師法美國人玩起升級文字模糊戰的遊戲精髓，大大地在原有法條中擴大解釋與增加啟動《反分裂法》的要件。果真如此，則對中共而言，除是想回應美國極不友善的針對性立法，更是想澆熄那些被《台灣政策法案》迷惑的台獨氣焰。

《台灣政策法案》的立法，與可能的《反分裂國家法》修法，都不是衝著台灣而來，且只是兩強鬥爭加劇前的小菜一碟。而台灣如同是兩強在爭奪世界權力皇冠路上的「台階」，或者是賽車競技場上的「護欄」，不管誰最終爭到了皇冠，誰最終壓線勝出，「台階」或「護欄」的角色與必然性的結果，都是台灣不可承受之重。

台灣人切莫為美國的新法而沾沾自喜，須知巨大風暴來臨前，總是先吹來陣陣涼風。

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