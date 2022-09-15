親美、反共、抗中、保台的牌越打越順，自美眾議院議長裴洛西訪台後兩岸對立連鎖效應還沒停歇，美國又接續為台海開闢一個激起衝突的新戰場。源起於今年6月聯邦參議院外交委員會梅南德茲及葛蘭姆提出《台灣政策法》，包含駐華盛頓代表處更名、可展現主權象徵的國旗、建立美台軍事合作訓練及提供台灣軍事融資以建構防衛力量等範疇。

動動筆桿子的提案，逐步將兩岸推向戰火的深淵，聚焦其內容皆是意識形態的展現，目的就是要藉由挑起紛爭來引發戰端，而後如若真起戰爭，再透過融資方式輸台更多的軍火，以謀取更多的經濟效益。屆時台灣不僅成了焦土一片、荒島一座、存活下來的人民更將窮困一輩子，後代子孫也將為了攤還國家借貸付出高昂的代價。

這次法案的通過，只剩下行政流程走完，預計明年初就會正式遞交拜登總統簽署後發佈。各方軍事、外交專家已嚴正示警，這將會是觸動中方敏感神經的導火線，畢竟任何的文宣攻訐都是舞文弄墨的隔空叫囂，訴諸成法條後的法定效應，則成為行動的依據。

台灣的未來到底是全民決定，亦或是受制於美國的操控，台灣現況還能稱的上民主聖地嗎？恐怕只是美國的殖民地或僅是另一個州罷了。

就算這是美國給的燙手山芋，台灣也不得不接，嗚呼哀哉！