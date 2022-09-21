美國總統拜登在電視專訪中重申，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣。雖然白宮發言人事後又稱對台政策不變，但這已是拜登任內第4度的類似談話，也是美國眾議院議長裴洛西訪台、引發台海局勢緊張之後的首次，且這次拜登「保台說」比先前又更加清晰明確。近日就有一份最新的網路民調指出，對於拜登的說法，近9成的台灣民眾認為「存疑，未來仍存變數」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》20日起進行網路民調，針對「美國總統拜登日前接受節目專訪，明確表態若中國大陸武力犯台，發生前所未有的攻擊時，美軍將會出面防衛。白宮官員隨後澄清，美國對台政策不變，未說明美方是否會出兵防衛台灣」進行民調，截至今(21日)晚間10時，已有約2100人參與投票。

其中有1成多的民眾認為「相信，國家元首一言九鼎」，紛紛留言表示「美國丟掉台灣就等於丟掉日韓，丟掉日韓，等於丟掉歐盟，因為沒人會再相信美國，東南亞也崩盤，你說台灣不重要嗎？因為代表民主世界滅亡」、「台灣失守就直面敵手了」、「必定出兵」、「台灣利益等於美國自身利益，自然不會退讓」、「正常都會這樣支持民主國家，更何況台灣科技是美國高度依賴的產業」。

不過卻有近9成的民眾認為「存疑，未來仍存變數」，質疑「嘴上說說，幕僚修正」、「幫民進黨說謊騙選票」、「口説實不惠」、「靠山山倒，靠人人倒，唯有靠自己最可靠」、「這是政治算計，幫民進黨打選戰而已」、「口頭承諾未必可信」、「不相信，美國還是會以他們自己的利益為優先的」、「空頭支票」、「不相信美國」、「不可能啦，遠在十萬八千里的戰線拉這麼遠，是要怎麼協防」。