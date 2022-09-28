網路影音串流平台網飛（Netflix）去年年底上映了一部自製電影叫做《千萬別抬頭》。片中除了匯集李奧納多狄卡皮歐、梅莉史翠普、凱特布蘭琪、珍妮佛勞倫斯等一眾知名卡司以外，由於主要故事是一個關於忽略科學、忽略邏輯、忽略真相，最後導致全人類滅亡的現代警世寓言，在濃濃的荒謬與黑色幽默之中，又帶著強烈的現實與諷刺意味，因此深受台灣觀眾的喜愛。沒想到就在前兩日，類似於該片故事的情節竟然就在現實生活中上演了。

美國太空總署（NASA）的太空飛行器，在美東時間26日晚間執行衛星「迪莫弗斯」撞向小行星「迪莫弗斯」的任務。這是NASA的一次實驗性任務，目的是測試利用人造飛行器撞擊衛星，改變小行星或隕石軌道的可能性。實驗的最終目的，是倘若日後真的有體積較大的小行星撞向地球，對地球構成威脅時，人類就有可能藉由發射人造飛行器撞擊小行星，進而拯救地球。

這次的實驗撞擊任務算是相當成功，所以相信如果真的發生類似像《千萬別抬頭》那樣，顯而易見的隕石撞地球危機時，現實世界中的我們與檯面上的政治人物，應該知道如何做出正確的選擇。

但至於故事中所探討的另一個議題，也就是關於政治人物與掌握媒體資源的所謂名人，在明明有迫切需要處理或是更重要的正經事面前，竟然會為了自身私利或令人匪夷所思的理由，做出反智、反理性的舉動這一點，恐怕就是現實與電影都大同小異的地方了。

端看台灣這幾天某位名嘴光是利用炒候選人的血統和姓氏就佔盡了版面，讓人不禁想問：「難道沒有更值得關注的公共事務了嗎？」

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※