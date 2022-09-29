縣市長選舉如火如荼進行，候選人學歷和抄襲變成選舉焦點，反而現在最苦悶的年輕人沒有人重視。戰後嬰兒潮逐漸凋謝，XY世代即將退休，年輕人（又稱之為Z世代，18到25歲）變成世界各國政府重視的重點，大家紛紛提出幫助年輕人的政策，但年輕人卻日益感到生活壓力龐大，於是大陸的「躺平主義」（與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求），西方世界流行的「安靜躺平」（Quiet Quitting，工作上不再積極主動，只做最基本的份內事情，好把精力放在工作外的事），都變成一種流行。

20年前，對人群的生活滿意度調查顯示，通常年輕人和老年人的生活滿意度最高，因為處於中間的人群要為工作、家庭和其他生活問題煩惱。對年輕人來說，因為還在念大學或初入社會，尚未結婚生子，所以他們會更快樂，他們未來也有更大的機會、更少的責任、更多的社交機會。另外對老年人而言，也許他們覺得生活中的問題終於得到了解決，即使沒解決也無所謂了。然後隨著年齡的增長，控制情緒的能力更強，對所發生的事情會更加感激。

不過最近一項由哈佛大學所做的調查，內容包括快樂和生活滿意度、精神和身體健康、人生意義和目的、德行、親密社會關係、財務和物質穩定，在這六項指標中年輕人的得分都是最低的。

調查結果反映了年輕人長久以來存在的心理健康危機，這種危機因新冠肺炎大流行而惡化。但更嚴重的是，除了精神健康，年輕人的身體健康、社會聯繫和其他衡量指標都比其他年齡組更差。這非常引人注目，非常令人不安。

讓人印象深刻的一件事是年輕人應該是身體最健康的，但即使對這一點年輕人也自認為比不上其他年齡族群，這該如何解釋呢？研究者說，年輕人認為自己身體不健康，這必須考慮到2022年1月的背景，我們仍處於COVID-19大流行之中，Omicron的高傳染力使得前一波沒有被感染的年輕人紛紛染病，也再次使社交和社區互動變得非常困難，所以年輕人自我認為的身體健康狀況才如此之低。

此外年輕人也感到非常孤獨，他們的社會聯繫度最低。那些年長的人早已經建立了他們可以利用的關係和社會網絡，但處於人生起步階段的年輕人正試圖建立社會關係並試圖加入社團，而新冠大流行下這樣做的機會要有限得多，大多時候只能透過視訊會議軟體來開會或連繫，人際關係無法建立。

年輕人對生活不滿意其中一些原因是金融和經濟的，現在年輕人的就業前景並沒有特別亮麗，學貸等教育債務一直沉重地壓在年輕人身上，所以為什麼美國總統拜登想要赦免學代。此外城市的住房成本飛漲，成家大不易，雖然大多數的Z世代仍想要擁有自己的房子，但感覺遙不可及。

政治兩極分化也有影響，很多群組不談政治，否則一定打架，社會甚至家庭因政治而分裂，讓年輕人很難受。此外俄烏戰爭、對氣候變化的擔憂、兩岸的不穩定，都讓年輕人高興不起來。

（作者為台北商業大學前校長）

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