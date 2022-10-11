最近在美國跟台獨全方位努力之下，台海緊張，兵凶戰危。美國一再要求，台灣兵員太少了。兵役只有4個月？美國要把台灣裝備成刺蝟，大型武器庫。台灣儘管自願被迫的買買買，可是，沒有兵，怎麼弄？

職業軍人名額一直招不足。是那種要招100個，七拼八湊，卻只湊到二三十個那種的不足。那就只能找義務役。所以，現在已經準備好，要把一期提高為一到兩年。問題是，即使兵役延長到兩年，也不夠用。

更可怕的是，這不是當兵數饅頭就可以等回家了。如果這次要人去當兵，是因為有打仗的可能。而且不只是可能，而是短期內會爆發事端。那，一切都是玩真的。

美國國家安全委員會估計，台海戰事，對全球經濟的破壞會超過一萬億美元，也就是半導體全球一年銷售額的兩倍。看，人家想的是這個。

美國還放出消息，說到時候「會讓台積電工程師坐上最後一架飛機飛往美國」，「會撤離台灣全部的晶片工程師」。考慮到這種局面，所以，美國當然在提前佈局。美國學者說的是，會施壓台積電不只在台灣，也要在美國同步推出最先進製程。甚至，逐步把所有先進製程保留在美國。

台灣的經濟部說的是，「台灣已經跟全世界的經濟交織在一起。台海穩定跟安全才是最好的供應鏈投資。」那要怎麼讓台海穩定？

台灣跟美國的作法是，讓台灣變成大型軍火庫，讓台獨加快腳步國際化。用美國跟國際勢力，以及軍備，讓北京放棄統一。讓北京承認或默認台獨。問題是，越是這樣，就越是在提醒北京，台灣問題迫在眉睫。因為，不存在北京承認或默許台獨的一絲可能。

當然台灣人自有底氣。總是自認為是寶島。不會發生戰爭的啦。每天往台獨前進一公尺，一邊搞台獨一邊說我沒搞喔，馬上就會真的成了。

美國也一再給出模稜兩可的暗示，讓你猜，到時候美國會出兵，還是不出兵？

美國真要為台灣流血打仗？大家google一下美軍在各地征戰，當地是怎麼被打個稀巴爛的？

就算真有美軍來了。到時候，美軍是來幹嘛的？台灣會不會由美軍指揮，由台灣人在前面擋。打是在台灣打。那該是誰會挨子彈？

美軍的目標保護美國利益，為美國利益而戰。所以，他要保護的，是在台灣的美國人跟美國資產。美國也放話了，人家要把台積電工程師撤回美國去。就像二戰時從德國撤來的科學家跟工程師，讓美國科技吃了大補丸一樣。

但是美國更深謀遠慮的是，早就已經預判兩岸必定會統一。所以，美國早就已經啟動，把台灣的科技跟產業，逐步掏空，轉移到美國。且不管這樣的轉移是不是做得到，會不會成功。但是已經開始啟動。

大家看到的是台積電被轉移，但，並不只是台積電。還有更多有競爭力跟技術力的產業，都逐步被要求從大中華區轉移。不只是被要求從大陸離開，還要轉往美國或是兩岸以外的地方。

美國的《台灣政策法》裡面，要盤點並且統籌台灣科技跟民間能量。意思是要徹底掌控台灣，以為美國所用。給台灣的操作手冊是，台灣得像烏克蘭一樣，為美利堅打一仗。因為美國退役將領，毫不掩飾的沾沾自喜，說花幾百億美元，讓烏克蘭幫美國打俄國， 實在太划算了。

德國前總理梅克爾，最近眼看歐洲亂成一鍋粥，不只一次提醒，歐洲需要跟俄國和平相處。北溪管線這樣重要的民生設施，也可以被炸破。克里米亞大橋被烏克蘭炸了，俄國誓言報復。美國用烏克蘭作自殺炸彈客，重傷俄國也就罷了。歐洲如此乖巧聽話，幫著美國幹髒活，還是一樣得付出重大代價。犧牲老百姓的生活、能源、經濟跟產業。

台灣每天眼睜睜看著事件發生。但台灣什麼都不理。台灣只有選舉。選舉太重要了。因為選舉決定誰擁有權力，以及誰可以沾上權力的邊，吃上一口飯， 坐上一個位子，撈到一點錢。

老百姓也只能吃瓜，看選舉肥皂劇。等待自己的命運。等今年選舉結束，立刻兵役延長。這是命運的號角，繞不開的結局。（作者為作家）

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