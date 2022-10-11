台灣人到底有多笨？

這其實應該是一個不存在的問題。從小到大，有人說台灣人善良，溫和，熱情，聰明，勤奮，但就是沒有人說台灣人愚蠢。

所以台灣人怎麼會笨呢？

可是很不幸，許多事實都顯示，現在民進黨執政下的台灣，愚人特別多。

第一、台灣自願把人肉炸彈綁在身上，為美國效忠。

現在的台海危機跟1996年的台灣危機最大的不同是，那時候溫和派的民主黨總統柯林頓民調領先，所以希望兩岸勿起戰端，在政治上努力斡旋，呼籲雙方能夠自我克制。

2020的台海危機，則是遇到激進派的共和黨總統川普民調落後，所以極力希望引發中美衝突，以助自己連任。繼任的拜登延續抗中路線，因此一而再在而三的把台灣往火線推，巴不得兩岸擦槍走火，讓美國有機可乘。

而最笨的當然是小英政府，以及那些天天對中共喊話嗆聲的政客，名嘴，孓青，網紅們。你有看過把炸彈綁在自己身上，還死命往自己身上潑汽油的傻子嗎？美國在後面拿著打火機，只怕是要笑到噎氣了！

台灣人選出了這樣的政府，所以你說台灣人到底有多笨？

第二、台灣自願把白花花銀子送給外國人用，彎腰巴結。

台灣人身上綁著炸彈不打緊，還大把大把的銀子往外頭送。風電肥了歐洲廠商，軍購肥了美國武器製造廠，萊豬肥了美國養豬業者，釣魚島爽了日本的遠洋漁民。

你有看過要去替人家賣命，還把家產變賣一空送去給別人家的傻子嗎？

台灣人選出了這樣的政府，所以你說台灣人到底有多笨？

第三、台灣自願把毒物往自己嘴巴塞，自以為百毒不侵。

美國豬含瘦肉精，吃了對身體有百害而無一益，美國沒有辦法賣到其他國家，就要往台灣傾銷。小英總統用一紙行政命令，沒有經過國會討論，就決定把瘦肉精塞給台灣人吃。

你有看過替人家賣命，然後把家產送給別人，再親自餵自己小孩吃毒藥的傻子嗎？

台灣人選出了這樣的政府，所以你說台灣人到底有多笨？

行文至此，我已悲從中來。擲筆長嘆：台灣人實在有夠笨！民進黨實在有夠壞！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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