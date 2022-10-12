韓國瑜算不算「復出」，以及未來將作如何的盤算，不是我所關心的問題；但當年他所提出的「愛情摩天輪」倒是又「復出檯面」，再度成為聚訟的焦點了。

「愛情摩天輪」當年被綠營以色情眼光看待，抨擊甚力，事實上以我對文化產業的了解，卻是著著實實可行的，更試圖將其作了初步的可能規劃，可惜韓國瑜市長之職半道告終，遂成殘局。柯志恩大概也是未曾思考過此一問題的，因此對之也不持可否，甚至有點不以為然。韓國瑜雖妙語解結，做了緩解，但餘留的問題還是未能解決。

高雄有「愛河」，為何不能盡其地利，發展愛情產業？台灣的政治人物，眼光短淺、知識乏薄，每以狹隘的政治立場否決政敵的政見，偶有擷取，則被目為「抄襲」，如有真正可以發展的產業，何必拘於藍綠？但有可以益於民生、創造福祉的政見，廣蒐博採，豈不才是真的為民服務？可惜的是，藍綠就是如此勢不兩立，民眾反而成為鬥爭下最大的犧牲了。

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