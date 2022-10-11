蟄伏多時，前高雄市長韓國瑜首場輔選，為高雄市前議長許崑源女兒許采蓁輔選站台，韓粉引頸企盼的「辣個男人」回來了，韓國瑜也再次展現韓氏幽默語言炒熱場子。韓流能否再捲起千堆雪，藍營既期待又怕被傷害；綠營則迫不及待復刻「傾中的草包」。藍綠陣營各有盤算。

韓國瑜首場輔選雖未見三山造勢狂熱場面，但仍擠滿人潮，原本冷清的高雄選情又熱了起來，顯見韓仍有其魅力。「人來瘋」的韓國瑜，不改妙語如珠本色，以八點檔連續劇形容高雄選情，稱高雄市長陳其邁若當選連任，就「有夠無聊」沒人看；若柯志恩贏了，全世界華人都會看到高雄。

回到曾經政治聲望最高也是最傷心的港都，韓國瑜明顯比以前更豁達開朗，綠營不斷放大柯志恩的政見沒有愛情摩天輪。韓直接以摩天輪大開自己玩笑，戲稱是他沒說清楚愛情摩天輪的概念是發展愛情產業鏈，獨特的韓氏幽默逗得現場笑聲不斷，並化解兩人心結。

韓流再度成為話題，看在高雄市長陳其邁眼裡恐怕五味雜陳，只能酸味十足回應「韓市長氣色好、中氣足，歡迎他回高雄走走，至於愛情摩天輪，應該要問國民黨的候選人。」陳其邁語帶挑撥，呼應綠營1450已開始帶風向，亟欲復刻2020總統大選時「草包」的韓國瑜形象。

韓國瑜首場輔選不只有助許采蓁選情，也拉抬國民黨高雄市長候選人柯志恩的氣勢，至於北部戰將如何看待韓流輔選效應，就看國民黨如何打韓流這張牌了。可預見年底九合一選戰有了韓國瑜，不再只有馬桶爭議與糾結候選人血統等無聊話題，至少有趣多了。