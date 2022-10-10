新竹市長選戰近來成為是外界焦點之一，而綠營狂攻民眾黨候選人高虹安學經歷與論文等問題，也遭民眾黨主席、也是台北市長柯文哲批為「全黨打一人」。而一份最新的街頭投票結果則顯示，高的得票高居新竹市長三位候選人之首。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，昨（9）日前往新竹進行市長民調投票，而最終的結果顯示，高虹安得到了16票，在三人之中排名第一，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹則分別得到7票與6票，差距十分驚人。

投給高虹安的民眾表示「欣賞高每一個地方」、「專業」、「學歷好」，投給林耕仁的民眾讚賞林「作人豪爽」，而投給沈慧虹的民眾則認為沈「副市長做得不錯」、「肯定政績」。

而根據《TOPC台灣議題研究中心》最新的得票率預測結果顯示，高的得票率預測數值在新竹市長選舉三名主要候選人中最高，而造成此結果的原因，該中心7日在臉書指出為「綠營全黨打一人，令人反感」、「藍白聲援，正負聲量平衡」兩點。