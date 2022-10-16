中央疫情指揮中心的1000天不應該張揚，更不應該緬懷「踏著1萬具屍體，拾級而上」的前指揮官陳時中。指揮中心官員的腦袋裡莫非 只裝了選舉，老的小的都一樣，連一點點體恤亡者的心都沒有。指揮中心現在的「狗尾續貂」死纏爛打，不用想也知道是為了輔選。

回顧這1000天以來的作為，讓人不免懷疑指揮中心，碰到所有能管的事，不是先問對老百姓好不好，而是先往能不能貪進行評估。像高端疫苗就是在用前金先將極高層都餵飽了，當然能一路斬國光、誅聯亞、擋BNT，還能在還沒驗收前就拿到貨款。這種斬除異己的行政效率，奇高無比，若要說高層沒有絲毫貪瀆介入，任誰也不會相信。

台灣的疫苗貪瀆是有淵源的，因為防疫單位都很窮，玩的都是屎、尿、痰、膿、血等髒東西，唯一能貪的就是疫苗。如果有興趣去翻翻監察院調查的疫苗案，年年都有，恐怕只有今年沒有。可見疫苗弊案可能年年都存在，因為金額太大，稍微上下其手不太容易被發現。

曾經有一位防疫官員私下跟我說，如果要看一支疫苗有沒有弊案，只須看採購價是否高過200元。不過這是指以傳統技術合成的疫苗價格，對於這一波新冠疫情中的某些疫苗，因為技術水分比較高，可以高過200元，但通常也不會高出多少。

就拿2009年新型流感為例，國光疫苗在政府的層層監督之下，如期點交完成1000萬劑疫苗供國人使用，是那波防疫成功的最大功臣，當年流感僅死亡41人。當時政府給國光疫苗的買價是199元，而事後的全球流感疫苗評比由國光疫苗奪魁，是全世界所有疫苗蛋白含量最低的，可見只要主事的政府官員不貪，好好地對廠商督考，台灣一樣能造出全世界一等一的疫苗。當時的衛生署長是楊志良。

就在同一年，台灣有另外一支進口疫苗在蠢動，也是以打壓國光來作為需要進口疫苗的理由，確實也讓他如願進了500萬劑，但是在第2年3月分才到貨，每支還超過400元。當時這些進口疫苗還真不知去了哪裡，因為3月誰還會打流感疫苗呢?所以這裡面沒弊案是不會有人相信的，這支進口疫苗的主導者卻不是楊志良。

所以大家真的不要再糾結於高端買了多少錢，不論是881、750、810、1028元，每一個價錢都高出200元甚多。這支疫苗是支低技術水平的生化製劑疫苗，所以才能讓一個門外漢也能忽悠出疫苗，連流感疫苗的技術水平都趕不上，值不了高價的，用200元去估它，已經是抬舉了。

政府一開始就如此高估高端疫苗，可見裡面的洞很大，水很深。這些疫苗的價差及股價上下沖洗，能充分供應本次縣市長選舉的經費。好在媒體打得快，次世代疫苗沒讓他混到手，否則連明年總統大選的經費都已經很滋潤了。政府防疫不給力，老百姓就必須自己多費點神。

（作者為中華民國防疫學會理事長）