自從今年2月俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭以來，美國及歐洲國家一方面提供大量的軍事援助給烏克蘭以抵抗俄羅斯的侵略，另一方面聯合國及一些國家的領袖斷斷續續勸說普丁進行和平談判。

一個聯合國常任理事國侵略另外一個會員國本身就是對國際社會的一大諷刺，更何況戰爭的負面影響是全世界性的，引發了全球性的糧食危機、能源短缺、通膨高漲、失業率上升等。最直接受創的是烏克蘭，根據聯合國及烏克蘭政府的統計，士兵傷亡人數約4萬人，平民約1萬5500人，700萬人逃離毁損的家園， 到鄰近國家避難。估計今年國民生產總值比去年會下降至少26 % 。另根據世界銀行的估計，俄羅斯的國民總生產（GDP)會比去年下降11 %，通貨膨脹率高達22 %，民不聊生，咎由自取。

隨著戰爭的曠日持久，國際社會主張俄烏坐下來談判的聲音也越來越多。迄今，土耳其的斡旋外交比較有點成果，但僅限於經濟層面。如7月間在俄羅斯的同意下，停靠在黑海港口的烏克蘭穀物船可以出海、允許查看在烏南Zaporizhia 的核電廠安全等。土耳其準備提出新的和平談判的方案，但迄今俄羅斯表示還沒有收悉。

陷於戰爭泥淖中的俄羅斯兵老師疲，戰事面臨反轉，烏軍逐步收復失地，且寒冬將至，逼得普丁發出不惜動用核子武器捍衛俄羅斯領土完整得狠話；他也警告說如果北約軍隊與俄羅斯直接衝突，將會發生全球性的災難。

正如《紐約時報》專欄作家佛理曼所說，普丁發動的這場戰爭既無智慧、也無正義與憐憫，更缺乏B計畫。普丁總統現在是騎虎難下，發言恫嚇國際目的在於「以戰逼和」。過去克里姆林宮及軍方的發言人都十分強硬，但顯得是色厲內恁。戰事的膠著逼得普丁不得不改弦易轍。根據BBC英國廣播電視公司的報導，普丁前幾天在哈薩克峰會結束後表示，沒有必要再對烏克蘭進行大規模的攻擊，因為29個指定的目標中22個都被擊中。普丁指出他並不後悔這次的軍事行動，不過俄羅斯並不打算摧毁烏克蘭，也沒有進一步動員的計畫。

出人意表的是普丁口氣變緩，並表示俄羅斯願意談判；如果烏克蘭準備參加，會談將需要國際調解。ㄧ旦雙方坐在談判桌，將會面臨許多難解的問題。 一，如何歸還俄羅斯所侵占的領土，包括克里米亞在內。二，在不能加入北約的情況下，如何確實保障烏克蘭的安全與邊界。三，烏克蘭的損失至少在1100 億美元以上，能夠獲得多少金額的賠償？是否可以扣押俄羅斯央行在海外的3000億美元資產抵債？四，俄羅斯黑海艦隊永久撤出在克里米亞的Sevastopol港。五，國際法庭應懲處俄羅斯的戰犯。六，過去幾個月有200萬烏克蘭人逃往俄羅斯，他們應該有返鄉的權利。

寄望俄羅斯同意處理上面的任何ㄧ項問題幾乎是不可能的任務，土耳其恐也力有未殆，也許只有寄望美國再一次發動二次大戰後拯救西歐的「新馬歇爾計畫」了。（作者為前駐印尼特任大使）

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