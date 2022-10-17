近日尼莎颱風通過巴士海峽，與秋冬季盛行的東北季風產生影響，形成「共伴效應」，為北台灣帶來了致災性降雨，台北擎天崗兩天累積的雨量就突破600毫米，這樣的豪雨也對大台北地區與宜蘭、桃園等地，帶來諸多災情。

就當地方縣市政府協同民間共同救災的當下，綠營側翼又開始帶風向，不協助救災，只會大打口水戰，又開始指責柯Ｐ不在台北坐鎮，就是無心市政。但職場上有職務代理人制度，台北市長不在台北當然就是副市長協助坐鎮，台北市都是遵照標準救災SOP在執行，也有副市長指揮救災，柯Ｐ也有全程掌握台北市之風災狀況，但綠營側翼就是特意要見縫插針，開始說三道四。

面對綠營這種莫須有的指控，筆者真的深感痛心，政治鬥爭竟然如此的醜陋，鬼扯到失去了人性，柯Ｐ今日並不是出國出去度假打麻將，或是去跑趴喝到不醒人事，但卻只能默默承受綠營側翼攻擊，強逼他安上無心市政的高帽子。

面對極端氣候挑戰，台灣沒有任何樂觀和打嘴砲的本錢，預估未來的氣候變化將會讓台灣時常發生「旱災」，但也會常常從「旱災」變成「水災」。還記得2022年8月，氣象局就指出，台灣創下最新氣象紀錄，連續3年1至8月沒有任何一個颱風侵襲台灣，且2022年夏天的颱風數量也明顯低於歷年平均值，看似沒有颱風侵台就沒有災害，但卻隱含了明年初又將會全台大缺水的重大危機！

結果到了2022年9至10月，卻是接連幾個秋颱來襲，每每都與東北季風產生「共伴效應」，為台灣各地帶來致災性的降雨。

而且最糟糕的就是，每場雨都會越下越大，例如2021年6月台北公館觀測站竟測到了時雨量209毫米，打破台北時雨量的歷史紀錄，也同樣讓台北市傳出淹水災情！同一時間高雄台南地區也是一樣大雨不停，多處地下道與道路因積水而緊急封閉。

有鑑於此，柯Ｐ上台後就一直強化台北市防洪能力，推動「海綿城市」防洪設施興建，北市防洪設計已從每小時78毫米提升到每小時應付88毫米雨量，柯Ｐ就曾多次表示「若是時雨量78mm造成淹水，淹水就由市政府負責」，台北市排水防洪設計絕對禁得起考驗，試想往年也有許多場大雨同樣下在嘉義、台南、高雄，也造成這些綠營執政縣市的淹水災情，民進黨卻又全體噤聲，當作沒看見。

但若因天災強降雨，就特意指責地方縣市首長防洪不力，這是非常不厚道的行為，畢竟現在每場大雨的時雨量動不動就飆破100毫米，在台灣是沒有任何一個城市可承受如此重擊，就算是外國城市碰到短時間的強降雨，也是無法應付的！

面對極端氣候新挑戰，台灣沒有樂觀的權力，日後若是下雨，將會下的更加猛烈，不下雨的日子也會增加，且若沒任何一個颱風來襲，全民就要面對艱困的缺水危機，請蔡政府少在那邊噴口水，盡速思考台灣日後用水與國土規劃才是當務之急！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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