兩岸情勢嚴峻，民進黨政府「抗中保台」喊得震天價響，國際更視台海為一觸即發的火藥庫；而根據國防部資料，今年募兵目標為1萬8000人，但目前只募到9747人，僅達目標的一半。施行徵兵制、延長役期，未來滿18歲的男子當兵，看來勢在必行。

國軍募兵情況不理想，固可歸因於少子化與疫情，但兩岸軍事情勢升高，導致從軍人數遽減、申請退役人士增加，則是大家心照不宣的潛在因素。

國防部長邱國正多次表示，4個月軍事訓練役延長案將在年底前公布，面對立委詢問，是否擔心影響民進黨選情所以才在選後公布？邱則說，他沒有參加選舉，所以沒有顧慮。

這還真是「站著說話不腰疼」，就算邱國正個人沒選舉考量，這麼重大的國家政策，攸關民進黨的選舉成敗，哪能是國防部長一人說了算？而且大家都在問哪些人要面臨兵役延長？還有，已當了4個月兵的人為何不需回補？這些必將引發年輕族群間相對的被剝奪感，屆時一定會吵翻天。

當年阿扁首度競選總統時，陳致中曾拍了支「我明年要當兵，我爸爸是陳水扁！」的廣告，用以暗諷國民黨大官之子都「免役」，感動了無數年輕選民。撫今追昔，如今的民進黨青壯代，喊起「抗中保台」比誰都大聲，但當初不是「剛好」不用當兵、就是只當幾個月的國民兵，這難道又是「時空環境不同」？

如今兵役將要延長，募兵又不理想，民進黨的黨政高官們是否也應該鼓勵其子女或更年輕的兒孫輩，踴躍從軍，為民表率，以當個職業軍人為榮，如此更可理直氣壯做好大內宣，誰曰不宜？