民進黨現任立委鄭運鵬，正在選桃園市長，他被國民黨揭穿，2008年落選後就西進大陸，大賺人民幣，國民黨揭發，他在2008年競選立委連任時失敗，精彩的是，選舉一結束，鄭運鵬立刻從長期政客，秒變有為企業家，毫無從商經驗的他，立刻成立資本額5600萬的手機答鈴公司「鷗業新媒體」。

鄭運鵬的商業版圖除了台灣跟東南亞，更立刻進軍大陸市場，而且洽談生意的對象，是大陸三家國營事業：中國移動、中國聯通、中國電信，還跑去廈門大學講學呢，果然是立委的高規格。鄭運鵬說，這只是我的人生經歷。

台獨呢，自己賺人民幣，毫無牴觸情緒，說「賺人民幣只是他們的人生經歷」，一邊賺人民幣，一邊厚植台獨的下一步，還一邊罵所有跟大陸交流往來，或是在大陸發展的台灣人。

鄭運鵬被批，立委落選就西進大賺人民幣，後來回來選舉，就又立刻「抗中保台」了，中國移動、中國聯通、中國電信三家企業，等於所有的大陸手機門號了，他可以從一個政客，華麗轉身，秒進電信業務企業。更厲害的是，他跑到大陸去，立刻可以找到管道，直衝大陸三大電信國營企業對接。不知道他在大陸，跟國營企業談生意的時候，會不會大聲呼喊一邊一國？

鄭運鵬是從大學時開始幫陳水扁助選，從此進入政壇，他當過民進黨文宣部主任，也當過沈富雄跟謝長廷的親信。2004年他就當選台北市立委，所以，民進黨的台獨論述，選舉攻防，造謠抹黑，他幾乎無役不與。

當年他用「在怎麼野蠻」的抹黑廣告，痛擊在野黨。他2012年棄商，又回頭搞台獨，就又在民進黨搞文宣跟網路，然後2016就當選立委到現在。他當立委，推出一系列限縮言論自由和選舉權的法案，可以說，他就是一個標標準準的民進黨。

我只是在想像，2008年，馬英九高票狂勝，即將卸任的陳水扁當然繼續堅持「一邊一國」，反對大陸觀光客，反對跟大陸往來交流，更反對兩岸直航，鄭運鵬反中台獨，喊得可大聲了，結果一下台他就去大陸賺民幣了。

這到底是民進黨標準的說一套做一套，還是口嫌體正直？鄭運鵬說，「這只是我人生經歷的一部份」，還說「這不涉及政黨意識形態」。意思就是說，有錢賺時，就暫時不談意識形態了。

更何況，他在台灣靠台獨的意識形態，也混得很滋潤，一時落魄，立馬不台獨了，在大陸撈了錢，再回台灣搞台獨，不過是標準作業程序。

當過立委就是不一樣，有民進黨的資歷跟背景，就更值錢，一個完全不懂商業的落選立委，也可以隨手搞到5600萬資本額創業，就可以立刻跟各地最大的電信商合作。

所以台灣人得到的教訓就是，搞台獨是最好的策略跟投資，因為靠台獨，可以在台灣名利雙收，可以橫著走，走到別的地方，人家也看重我台獨的身分跟過往，所以，在台灣的成功密碼，就是台獨反中，越台獨反中，在台灣就可以呼風喚雨，而台獨反中的利益，還可以通吃各地，這就是為什麼在台灣，台獨越來越多。

鄭運鵬並不特別，他只是無數台獨的標準身影，只要有利益，舔共一定行。

（作者為作家）

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