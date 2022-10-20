近來，兩岸都很熱鬧！這邊「九合一」地方選戰打得不可開交，藍綠白政治口水不斷，就是非拚著你死我活不可，選舉只剩下零合遊戲。那邊，中共二十大於10月16日正式召開，報告中明確提到尊重、關愛、造福台灣同胞。台灣媒體對中共二十大的關注和報導，這兩日也頻頻見諸報端，還有不少專家進行解讀，一時間熱度甚至高過了進入倒計時階段的「九合一」選舉。

造成這種現象其實並不讓人意外，今年因為疫情無法組織動員群聚，所以選情格外冷清，而一些候選人或媒體人為了勝選，一會兒拿出滾床單的「陳年緋聞」質疑別人「血統不純」該姓章不姓蔣，一會兒又捅出「學歷門」、「論文門」的「羅生門」，還有那些綠媒漫天亂飛的真假民調，更成了政黨操控的競選文宣，把選民蒙在雲裡霧裡。

現在看，以今年選舉的温度來感知，民眾早就厭惡政治口水，需要的是候選人拿出政見、端出牛肉，「會做事」、「能幹事」，實事求是，才會真正被選民所接受。近期公布多項財經數據資料，反映出台灣經濟發展態勢未來前景並不看好，而普通民眾近年來深受物價上漲和疫情等影響，痛苦指數不斷攀升。

在「會做事」、「能幹事」，實事求是，才會受人民愛戴的社會氛圍下，台灣民眾的目光自然會投向對岸，大家都在觀望中國大陸有沒有出台新的政策，會給台灣民眾和台商、台企、台青，帶來哪些新機遇；而在台灣政治人物，尤其是民進黨政客心中，真正關心的只有下一次選舉的勝負，完全沒有台灣2300萬人民以及下一代的福禍考量。

如果蔡英文和民進黨只管自己連續兩個任期撈足好處，卻罔顧台灣人民集體利益，繼續大甩鍋、炒短線、暴虎馮河、竭澤而漁，甚至債留子孫，民眾福祉恐怕難以保證，很可能連小確幸的生活都再也一去不復返了。

中央廣播電視總台「看台海」的評論也指出，共同推動兩岸關係和平發展，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，促進兩岸同胞心靈契合，扎實推進祖國統一進程。這是在中共的相關重大宣示表態中，首次談及「造福台灣同胞」在涉台的段落裡面未提「一國兩制」，並表態將繼續促進兩岸交流合作、心靈契合。這無疑釋放出明確訊號，儘管當前兩岸情勢嚴峻緊張，但大陸方面還是願意推動兩岸交流，對台灣民眾釋出善意。因此，下一步兩岸如何抓住契機、推動重新開啟兩岸交流，才是接下來台灣所有政黨、政治人物應該面對的課題，政治口水取代不了真正做事情，不要為了贏一次選舉而賠上所有台灣人未來前途。

希望蔡英文總統在站穩「四個堅持」，強化「四大韌性」外也可以有一點彈性，如此才能以誠意來回應善意，保留兩岸可以和平發展的空間。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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