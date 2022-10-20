動工政治學！新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）競爭激烈，新北市府20日舉行土城警分局廣福派出所、交通分隊與體育處健身中心共構新建工程動土典禮，國民黨新北市議員黃永昌不滿市長侯友宜致詞時沒提到他在該工程的貢獻，加上位置被同黨議員林金結坐走，觸發兩人往日選舉心結，黃直接爆氣離場，黃妻也怒嗆「這是議員爭取的」。侯友宜事後趕緊安撫，強調還沒講到貢獻，黃才回到會場，化解整場尷尬。

各縣市政府舉辦的公共工程動工典禮「眉角」不少，從與會人員座位安排，到出場介紹，主辦單位一點也不敢馬虎，稍有意外，可能觸動敏感政治神經。

據了解，今日活動主辦單位邀請所有土城現任議員與候選人到場，侯友宜旁的位置主要是警察局長，另還有市議會副祕書長李政勳與立委吳琪銘等人。

今日黃永昌到場時，原本坐到李政勳的位置後換坐，不料事後他卻發現同黨議員林金結跟李政勳換了座位坐到侯友宜旁邊，已讓他有些不滿。

事後侯友宜致詞時，雖有在台上介紹黃永昌，但未把他當初爭取這塊土地與預算的貢獻向在場民眾說明，氣得黃在侯友宜致詞時，當場離席，侯也一臉錯愕，頻問「發生什麼事」。

侯友宜表示，他當下是在談警察之間的關係，還沒提到對這次工程貢獻的人員，他也對黃永昌非常抱歉，「生氣是有理由的」。

這次事件爆發，地方認為肇因是黃永昌與林金結兩人心結導致，兩人雖屬同黨，先前因議會書記長選舉已種下心結，後來兩人在爭取土城地區立委提名時，更是鬧翻，這次選舉兩人都背水一戰，也難免會發生衝突。

黃永昌事後受訪表示，他不滿原因主要是這塊土地是他提案爭取，預算不足他也不斷在議會爭取，他認為市長不能輕輕帶過，隔壁的青年社會住宅也是他爭取，也沒被提及，他認為事不過三，才會生氣離場，跟座位安排沒有關係。

林金結則說，他是因為要跟市長討論事情，才會跟副祕書長換座位，他認為，所有建設大家都有努力。