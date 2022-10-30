記得在我們為大學聯考奮鬥的年代中，心中只是希望能夠考上大學，因為這不僅可以給自己的求學生涯一個圓滿的交代，更是另類的光宗耀祖。但是我們卻無法理解父母為籌措學費所付出的用心，尤其對許多出身貧寒的家庭而言，這筆學費背後更隱含太多的意義。

如今，政府為了減輕家庭的負擔，推出了學貸的制度，這為許多家庭解決燃眉之急。只是在這樣的制度下，卻也衍生出諸多的問題。

首先，在廣開大學窄門之後，讓大學的學歷價值大幅降低。雖然畢業之後找工作並不困難，但是卻經常在低薪的環境中盤旋。於是這四十萬元左右(甚至更多)的壓力就可能成為生活中不可承受之重，因為可能因此影響到正常的社交生活，甚至是自信心。而更令人憂心的，為了償還這筆錢，年輕人可能在還款的壓力下，這六七年間不敢有更多的冒險，只是到還完款的時候恐怕也失去對生活的鬥志。

其次，這些有學貸壓力的學生，家庭的經濟大多不是很寬裕，經常為了生活費用必須要在課餘時間打工，這樣的生活勢必影響到學業成績，對於他們畢業之後找工作恐怕又是另外一種傷害。如果再加上因此而拖累身體，那更是得不償失了。

還有，目前許多企業在徵才時可能會以學校的排名為準，而我們學貸的比例卻是私立大學遠高於國立大學。在這種立基點不平等的情況下，原本就希望靠學貸翻身的年輕人，如果因為學貸而在初出社會時就受到重擊，那應該不是大家樂見的結果。

基本上，我們認為學貸的用意是良善而且有建設性。但是目前的大學資源分配過於不平均，讓許多私立學校無法培育出更優秀的學生。加上少子化的衝擊，讓許多學校有招生的壓力，於是學貸更成為招收學生的必要之惡，也讓學生成為學貸制度下無辜的受害者。所以政府對於整體的大學資源配置應該要有新的思維，甚至對退場機制要有完善的規劃，不是放任市場機制的自然淘汰，才能逐漸提高大學學歷的實質價值。

以前在沒有廣開大學窄門時，許多高職都有建教合作的制度，這對於有需要的家庭是很好的設計，也培育出許多優秀的實務人才，對於亟欲增強國際競爭力的我們也注入更多的活力。所以這樣的制度是科技大學可以思索的方向，尤其在理論與實務的結合受到質疑的現今，建教合作正是可以彌補這個缺失的關鍵之一。

教育是百年大計，學貸更是好的制度，卻因為缺乏好的配套措施，已經出現弊大於利的現象。倘若政府再不認真的面對與改善，怎麼對得起國人的殷殷期盼呢？（作者為正修科技大學通識中心教師）

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