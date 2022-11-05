與會國高中生也藉由實際體驗，瞭解創新科技激發興趣，讓數位科技產業人才培育落實向下扎根！ （靜宜大學提供）

靜宜大學因應通訊傳播及數位匯流的發展趨勢，積極規劃相關課程，並結合台中市教育局舉辦ACG(動畫、漫畫、遊戲)營隊，培育專業的數位科技產業人才。（靜宜大學提供）

靜宜展區的「虛擬偶像」是由參與靜宜ACG營隊的高中生親自設計的成品，各個角色不同樣貌、衣著與性格都深具特色。（靜宜大學提供）

靜宜大學讓與會者利用智慧型手機，體驗立體、動態的AR故事。（靜宜大學提供）

「2022台中技職秀起來」透過技職特色亮點區、大學攜手產業區、元宇宙創新等展區，呈現年度推動的具體成果。（靜宜大學提供）

靜宜大學資訊傳播工程學系在台中市年度教育盛事「2022台中技職秀起來」中，透過虛擬偶像與AR擴增實境互動、ACG營隊成果展示及師生導覽解說等方式，呈現課程特色與教學成果；與會國高中生也藉由實際體驗，瞭解創新科技激發興趣，讓數位科技產業人才培育落實向下扎根！

「2022台中技職秀起來」邀請台中市27所辦理專業群科學校、協助推動技術人才培育的6所大學校院，及推動產學合作的產業公協會參展；並透過技職特色亮點區、大學攜手產業區、元宇宙創新等展區，呈現年度推動的具體成果。

靜宜大學副教務長劉國有指出，因應通訊傳播及數位匯流的發展趨勢，該校積極規劃相關課程，並結合台中市教育局舉辦ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)營隊；透過系統化的培訓課程等，培育專業的數位科技產業人才。

值得一提的是，靜宜展區的「虛擬偶像」是由參與靜宜ACG營隊的高中生親自設計的成品，各個角色不同樣貌、衣著與性格都深具特色。學生並運用動態捕捉軟體、串流軟體及體感偵測捕捉裝置等，虛擬偶像的臉部表情細膩，也能動靜皆宜，展開一場華麗演出。現場並讓與會者利用智慧型手機，體驗立體、動態的AR故事。

負責導覽的靜宜資訊傳播工程學系學生吳芷葳說，很多國高中生對AR濾鏡與虛擬偶像較不熟悉，透過現場介紹及互動能傳遞創新科技，也能激發學習興趣，充分發揮寓教於樂。