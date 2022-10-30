故宮博物院損毀館藏3件文物被立委揭發後，院長吳密察始坦承從去年迄今典藏瓷器有3件損壞，調查報告還後補；同樣高端最近被立委踢爆有陸資，衛福部也打迷糊仗裝傻。蔡政府完全執政搞黑箱，究竟還有多少遮羞布？啟人疑竇。

新冠疫苗採購冒出採購契約竟封存30年才能解密爭議，前任指揮官陳時中說不清楚，後來衛福部長薛瑞元說明各家合約解密年限都不同，但蔣萬安披露合約有「例外條款」，如果法院、政府機關、監管單位有需求就可排除，薛才坦承「可能有」。

眼看遮羞布被掀開，綠營打烏賊戰怒指蔣萬安洩密，陳時中更神來一筆說「國有國法」，還要蔣去提告，難道是指民進黨執政，法院也是民進黨開的，反正「朕即天下」，下句「家有家規」就是他當指揮官時一切他說了算。

果然，高端疫苗再被踢爆有陸資，政府採購標案「去中化」的要求瞬間形同具文，高端趕在最後期限補件，食藥署不顧人命關天，竟要審1個月才公開，要是高端真沒問題，何必壓線送件，顯然這塊遮羞布快蓋不住了。

但誰也沒想到，代表中華五千年文化的瑰寶，漂泊流浪到台灣，在台北故宮靜躺70多年，竟被當破碗摔？鬧此世界大醜聞，卻祕而不宣還想遮羞，未來應由第三方介入調查，絕不能讓吳密察自己說了算。

蔡政府喊執政要謙卑，但從關中天、護航鏡電視，乃至採購疫苗、快篩劑到EUA審查等重大事件，處處可見執政傲慢，要不是吹哨者透過立委掀開這些遮羞布，不知還要欺瞞多久？真是政府的恥辱，也是司法、政風、監察單位的悲哀！