10月31日（美國時間為10月30日）中國大陸外長王毅與美國國務卿布林肯進行電話通聯，雙方事後各自於北京外交部與華府國務院官方網站發佈訊息。

在此要特別提醒，兩強領導人電話通聯，北京是由新華社發新聞稿，華府是由白宮發新聞稿，作業模式與規格是有所不同。不過在此必須提到下面幾個想法：

首先是雙方通聯後各自發佈訊息時，所強調重點向來就有落差，各取所需並不令人意外；但若欲解讀雙方為何通聯時，必須注意到10月28日美國大使伯恩斯求見王毅，再加上10月27日王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫亦曾電話通聯。此等兩強外長電話通聯前之前奏曲，對照雙方所發佈通聯要點，其中脈絡軌跡與因果關係不言而喻。

其次就是要分析是何方提出通聯要求，因為在台灣每次媒體解讀此種通聯時，誰是主動誰是被動，總是吵個沒完。本次通聯前是伯恩斯會見王毅，而不是秦剛去見布林肯，這個就是玄機所在。

外交體系交涉管道雖然多重，但舉止進退自有章法，假若對照8月23日秦剛在華府去國務院會見副國務卿雪蔓，當時媒體報導聚焦在裴洛西訪台後餘波不斷，再歷經9月23日布林肯與王毅在聯合國大會會場邊另行安排會晤對話，再到現在又進行電話通聯，這個過程發展軌跡，才是真正要解讀重點。

再者就要強調王毅見伯恩斯，再加上與布林肯進行電話通聯時，都不斷強調希望美方能夠好好細讀二十大習近平所提報告，這個絕對不僅是對內政治正確官場表態，而是未來對美政策重要參考基調。而且北京對著華盛頓強調此份報告內容，其實是有備而來，相關英文譯本都公佈在北京外交部網站。

假若台北懷抱輕視心態，將此種發言視為外交辭令與官樣文章，顯然就是外行胡搞。每次台北學界與情報圈都只會關注大陸黨政文件涉及台灣段落文字，但卻鮮少去好好細讀全文，以便完整掌握中國大陸整個社會脈動。而且很少有研究者去對比英文譯本，掌握北京在對華府發表論述表達立場時所用辭語，假若北京對華府再三喊話，台北還不知好好比對細讀二十大報告原文與譯本，那只能說連基本功都不練囉！

此外就要發出警訊，美國國務院在發佈雙方外交高層對話新聞時，特別強調議題包括海地情勢，這絕對不是個好消息。首先是因為海地是在美國後院，那是傳統勢力範圍，假若要與北京來談本身地盤內之事務，其中氣勢消長明顯可見。其次就是要提醒海地是兩岸那一方之邦交國？前兩天印度斷橋造成傷亡事件，外交部長吳釗燮會對印度表態致意，而海地霍亂疫情爆發，台北有何反應？

當華府要與北京去談中華民國邦交國海地之情勢，而台北卻無警覺與反應，這不是很奇怪嗎？請問外交部在布林肯與王毅通話前是否曾獲得告知？通話後是否又獲得簡報？大家不知道是否還記得，去年7月7日海地總統被暗殺後，行兇者闖入中華民國駐海地共和國大使館事件。外交部對於華府要透過外交高層與北京對話通聯，來談位於美國傳統勢力範圍之中華民國邦交國情勢，難道不是個嚴重警訊嗎？（作者為中華戰略學會資深研究員）

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